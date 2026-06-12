Fast 100.000 Euro gesammelt: Jubiläumsaktion für Klagenfurter

Die Stadtwerke Klagenfurt unterstützen Vereine. Derzeit gibt es eine eigene Jubiläumsaktion.

Alle Vereine und Initiativen, die ihr Projekt auf der Klagenfurt-Crowd einreichen, können sich einen Jubiläumsbonus in Höhe von 10 Prozent ihrer gewünschten Zielsumme sichern.

Alle Vereine und Initiativen, die ihr Projekt auf der Klagenfurt-Crowd einreichen, können sich einen Jubiläumsbonus in Höhe von 10 Prozent ihrer gewünschten Zielsumme sichern.

Die Klagenfurt-Crowd der Stadtwerke Klagenfurt schreibt weiter an ihrer Erfolgsgeschichte: Seit rund vier Jahren unterstützt die Online-Crowdfunding-Plattform gemeinnützige und kulturelle Projekte aus Klagenfurt und Umgebung. Vereine, Organisationen und Initiativen aus den Bereichen Sport, Kunst, Gesundheit und Tierschutz konnten bereits zahlreiche Herzensprojekte erfolgreich verwirklichen.

Jubiläumsaktion

Nun steht ein besonderer Meilenstein bevor: Die Plattform nähert sich der beeindruckenden Unterstützungssumme von 100.000 Euro. Dieses Jubiläum möchten die Stadtwerke Klagenfurt gemeinsam mit der regionalen Vereinswelt feiern – und starten dafür eine attraktive Jubiläumsaktion.

10 Prozent Jubiläumsbonus für neue Projekte

Alle Vereine und Initiativen, die ihr Projekt auf der Klagenfurt-Crowd einreichen, können sich einen Jubiläumsbonus in Höhe von 10 Prozent ihrer gewünschten Zielsumme sichern. Beispiel: Beträgt die Zielsumme eines Projektes 2.000 Euro, steuern die Stadtwerke Klagenfurt zusätzlich 200 Euro als Bonus bei. Bereits 24 Projekte konnten über die Plattform erfolgreich umgesetzt werden – und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auch die eigene Idee Wirklichkeit werden zu lassen.