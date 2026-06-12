Kritik wegen „Negerbrot“ im Regal: „Tradition allein ist kein Argument“

Bereits letztes Jahr sorgte die Bezeichnung einer Süßwarenspezialität im Online-Shop eines Klagenfurter Traditionsbetriebes für Diskussionen. Eine bestimmte Art von Erdnussschokolade wird dort unter dem Namen „Negerbrot“ geführt. Wie berichtet, wird der umstrittene Name des Produkts nun auch direkt im Geschäft für mehrere Schokoladenvarianten verwendet.

Unternehmen sieht keine Herabwürdigung oder Diskriminierung

Auf einem Aufsteller im Geschäftslokal betont das Unternehmen, dass es sich um eine seit Jahrzehnten gebräuchliche Bezeichnung für die Schokolade mit speziell verfeinerten Erdnüssen handle. Man verweise auch darauf, dass der Name ausschließlich der Bezeichnung einer traditionellen Süßwarenspezialität dienen soll und dies weder diskriminierend noch herabwürdigend gemeint sei.

„Negerbrot“ in den Regalen

In den Regalen, wo die Schokolade angeboten wird, liegt auch ein Informationsschreiben auf welchem, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, geschrieben steht: „So wie der Verkauf von Kaiserschmarrn keine Huldigung der in Österreich verbotenen Staatsform der Monarchie ist, dient der Name Negerbrot Schokolade nur zur Bezeichnung einer traditionellen Süßwarenspezialität und soll in keiner Weise eine Herabwürdigung, Beleidigung oder Diskriminierung von Personen mit dunkler Hautfarbe sein.“

GRÜNE: „Tradition allein ist kein Argument“

Klagenfurts GRÜNE reagieren auf die Entscheidung des Unternehmens, die Schokolade unter der Bezeichnung „Negerbrot“ zu führen, mit Kritik. „Das Argument ‚Das war immer schon so‘ war noch nie ein besonders gutes. Früher hat man auch den Müll im Wald entsorgt, Autoreifen im Garten verbrannt und im Gasthaus geraucht. Zum Glück haben wir viele Gewohnheiten hinterfragt und verändert“, heißt es von Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt. Weiters betont er: „Dass ein Begriff nicht verletzend gemeint ist, bedeutet nicht automatisch, dass er nicht verletzend wirkt. Gerade deshalb ist es wichtig, zuzuhören und gesellschaftliche Entwicklungen ernst zu nehmen.“ Tradition allein sei kein Argument, so vonseiten der Partei abschließend.

©Die Grünen Klagenfurt Am Foto: Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt