Balkonbrand in Klagenfurt: „Mein Mann hämmerte gegen die Türe“

In der Nacht auf Freitag brannte in Klagenfurt ein Balkon. Eine Augenzeugin erzählt 5 Minuten gegenüber, wie ihr Mann die Hausbewohner alarmierte.

In der Nacht wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Balkonbrand gerufen, wir haben berichtet. Dank des raschen Eingreifens konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Eine Augenzeugin berichtet exklusiv 5 Minuten gegenüber, wie ihr Mann und sie gehandelt haben, als sie den Brand entdeckten.

„Mein Mann hämmerte gegen die Eingangstüre“

„Man hörte ein Auto hupen und die Sirenen der Autos, die unten standen. Als mein Mann aufsprang und sich anzog, war noch kein Brand zu sehen. Bis er unten war, um auf die andere Seite zu gehen und die Bewohner zu warnen, stand bereits alles in kürzester Zeit in Vollbrand“, erzählt die Kärntnerin.“ Sie führt weiters aus: „Mein Mann hämmerte gegen die Eingangstüre, schrie und läutete, da man die Türe nicht öffnen konnte, um die Bewohner zu warnen. Ich verständigte währenddessen den Notruf. In kürzester Zeit waren die Einsatzkräfte vor Ort und alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.“

Der Mann hörte einen Knall

Die Augenzeugin hat den Verdacht, dass jemand etwas auf den Balkon geworfen haben könnte, da der Mann der 5-Minuten-Leserin zuvor einen lauten Knall hörte und unmittelbar danach ein Auto sehr schnell wegfuhr. Ob dies tatsächlich mit dem Brand in Zusammenhang steht, müssen die Ermittlungen klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert