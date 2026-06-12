Champions Hockey League: EC KAC startet mit Heimspiel-Doppel in Klagenfurt

Wie im Vorjahr starten die Rotjacken mit einem Heimspiel-Doppel in die Königsklasse, am 3. und 5. September sind die aktuellen nationalen Meister Frankreichs und der Schweiz in Klagenfurt zu Gast.

Seit der Auslosung Ende Mai in der Schweiz kennt der EC-KAC seine sechs Gegner im Grunddurchgang der Champions Hockey League, mittlerweile steht auch der exakte Spielplan für die Königsklasse fest.

Auftakt der CHL in Klagenfurt

Rot-Weiß wird seine siebte Teilnahme an Europas führendem Klubbewerb auf heimischem Eis eröffnen: Zum Auftakt in die Saison 2026/27 empfangen die Rotjacken am Donnerstag, dem 3. September, den amtierenden und erstmaligen französischen Meister, die Bordeaux Boxers, in Klagenfurt. Zwei Tage später ist der aktuelle Titelträger aus der Schweiz, Fribourg-Gottéron, in der Heidi Horten-Arena zu Gast und damit ein europäisches Spitzenduell garantiert. Die in den vergangenen CHL-Saisonen eher ungünstig späten Beginnzeiten von Heimspielen, auf die der EC-KAC keinen Einfluss hatte, gehören der Vergangenheit an, teilt der Verein in einer Aussendung mit. Alle drei Vorrundenpartien des österreichischen Rekordmeisters vor eigenem Publikum erleben ihr erstes Faceoff um 19.15 Uhr.

Das sind die kommenden Spiele

Nach dem doppelten Heimauftakt begeben sich die Rotjacken in der zweiten Septemberwoche auf Reisen, zunächst geht es in den hohen Norden, wo am Donnerstag, dem 10. September, das Auswärtsspiel beim norwegischen Champion Storhamar Hamar angesetzt ist. Am Samstag dieser Woche duellieren sich die Klagenfurter dann mit den Kölner Haien, wobei die genaue Beginnzeit und auch der Austragungsort dieser Begegnung erst in den kommenden Tagen final festgelegt werden. Ab 18. September steht für den EC-KAC dann Liga-Eishockey in der win2day ICE Hockey League am Programm, auf die internationale Bühne kehren die Klagenfurter am Dienstag, dem 6. Oktober, zurück, wenn sie den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola in der Kärntner Landeshauptstadt begrüßen. Beschlossen wird die CHL-Vorrunde aus rot-weißer Sicht mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden deutschen Meister, den Eisbären Berlin. Diese Begegnung kommt am 14. Oktober im Wellblechpalast, der ursprünglichen Heimstätte des Klubs, zur Austragung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 11:47 Uhr aktualisiert