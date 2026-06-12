Neue Kindertagesstätte in Pörtschach: 30 Plätze verfügbar

Die Gemeinde Pörtschach errichtet eine neue Kindertagesstätte mit zwei Gruppen und Platz für 30 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren.

FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher zeigt sich erfreut über die Realisierung des Projekts, für das er sich als Obmann des Ausschusses für Kinderbetreuungswesen seit Jahren eingesetzt hat. „Mit der neuen KITA wird die langjährige FPÖ-Forderung nach einer Krabbelstubenplatzgarantie in Pörtschach endlich umgesetzt. Ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot ist für junge Familien von zentraler Bedeutung und damit ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität unserer Gemeinde“, erklärte Pacher.

Fast direkt neben dem Kindergarten

Besonders erfreulich sei es, dass der Neubau direkt neben dem Kindergarten und in unmittelbarer Nähe zur Volksschule errichtet werde. „Genau für diesen Standort haben wir uns stets ausgesprochen, denn die Kinderbetreuungseinrichtungen müssen an einem Ort gebündelt sein. So bleiben die Wege kurz und die räumliche Nähe bringt klare Vorteile für Kinder, Eltern und Betreuungspersonal“, so Pacher.

Schon 2018 beschlossen

Der Weg bis zur nun präsentierten Lösung sei allerdings deutlich länger gewesen als notwendig. Bereits im Jahr 2018 wurde beschlossen, die KITA im Zuge der Generalsanierung der Volksschule darin unterzubringen. Im Rahmen der rund 4,5 Millionen Euro teuren Sanierungsmaßnahmen wurde dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt. Später kaufte die Gemeinde sogar ein eigens umgewidmetes Grundstück des ÖVP-Vizebürgermeisters um rund 1,2 Millionen Euro an, um dort eine neue KITA zu errichten. Bis heute wurde auf diesem Grundstück allerdings nichts gebaut. „Nun wird endlich jene Lösung umgesetzt, die wir von Anfang an vorgeschlagen haben. Mehrere Umwege, Verzögerungen und zusätzliche Kosten wären damit vermeidbar gewesen“, stellte Pacher fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 12:31 Uhr aktualisiert