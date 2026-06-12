Nächste gute Nachricht für Austria Klagenfurt

Am Montag startet die Austria Klagenfurt in die Saisonvorbereitung auf die Regionalliga. Und eine „treue Seele“ wird dann auch wieder am Start sein.

5 Minuten erfuhr nach der Verlängerung von Coach Slobodan Grubor auch diesmal exklusiv: Talent Matthias Dollinger (21) bleibt den Waidmannsdorfern treu, verlängerte seinen Kontrakt um zwei Jahre. In der Vorsaison hatte sich der junge Mann aus dem eigenen Nachwuchs zur Stammkraft entwickelt, im Endspurt jedes Spiel von Beginn an bestritten.

Klagenfurts Boss Zeljko Karajica jubelt

Klagenfurts Boss Zeljko Karajica jubelt: „Ein wichtiger Spieler, der zum Grundgerüst in der Regionalliga zählt. Dazu ein Eigengewächs und richtiger Austrianer. Wir freuen uns, das er den neuen Austria Weg mitgeht!“ Der hungrige Linksverteidiger und gebürtige Grazer ist der Sohn von Sportchef „Mothe“, der selbst Profi war. Nun will er den nächsten Schritt gehen – und mit Violett aufsteigen!