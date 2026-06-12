3.000 Athleten gehen beim IRONMAN an den Start

„Dass der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria in unserer wunderschönen Landeshauptstadt bereits zum 27. Mal ausgetragen wird, ist nicht nur ein Zeichen internationaler Anerkennung, sondern auch ein Aushängeschild für Klagenfurt“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag. Seit Dezember ist das Event ausgebucht, rund 3.000 Extrem-Sportler werden erwartet, darunter auch 1.100 Österreicher.

©LPD Kärnten/Jannach Am Freitag gab es eine Pressekonferenz anlässlich des 27. IRONMAN Kärnten-Klagenfurt.

Schwimmen, Radeln, Laufen

Der sportliche Wettkampf startet für die Profis um 6.30 Uhr früh im Strandbad Klagenfurt. Auf dem Programm stehen zuerst 3,8 Kilometer im Wasser, danach eine Radstrecke von 180 Kilometern und zum Schluss ein Lauf über 42,2 Kilometer. Scheider weiß: „Diese renommierte Sportveranstaltung stellt für uns eine Wertschöpfung sondergleichen dar.“ Rund neun Millionen Euro an Wertschöpfung und ungefähr 50.000 Nächtigungen gehen damit einher. Laut Helmut Micheler, Geschäftsführer beim Tourismusverband Klagenfurt, kommen die Athleten mit Begleitpersonen und Familie und würden auch bis zu sechs Tage im Land bleiben, dadurch werde neben dem Tourismus auch der Handel und die Gastronomie belebt.

Ablauf des IRONMAN am Sonntag 5 bis 6.15 Uhr: Wechselzone geöffnet

6.30 Uhr: Startschuss im Strandbad Klagenfurt (Austria PROs)

6.40 Uhr: Start für die Altersklassenathleten

Zwischen 14.30 und 15 Uhr: Erster Athlet kommt ins Ziel – Finish Line

ab 21 Uhr: Finish Line Party

Mitternacht: Last Finisher

Aushängeschild für Kärnten

Auch Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont: „Der Ironman Austria Klagenfurt ist ein Aushängeschild für unser Bundesland. Die tausenden Videos, Fotos und Social-Media-Beiträge, die rund um das Event entstehen, gehen um die Welt und sind erstklassige Werbung für Kärnten. Das stärkt unser Image als gastfreundliches und attraktives Urlaubsland.“ Dem fügt Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hinzu: „Der Ironman Austria in Kärnten hat eine unglaubliche Strahlkraft in die ganze Welt. Er zeigt, wie wunderbar unser Land ist, in welche fantastische Naturkulisse das Event eingebettet ist.“ Fellner selbst will am Renntag als „jubelnder Fan mit dabei sein und das vom Start weg, dann an der Seitenlinie und entlang der Rennstrecke und natürlich im Ziel.“

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Vielseitiges Rahmenprogramm

Optimale Trainingsbedingungen und abwechslungsreiche Aktivprogramme begeleiten die Sportveranstaltung ebenso wie der Company-Triathlon am Donnerstag als auch der NIGHT RUN und die IRONKIDS am Freitag. Auf der gesamten Strecke übernehmen zudem Vereine sowie Organisationen die Motivation der Athleten. Gleichzeitig sichert die bewährte, reibungslose Zusammenarbeit mit Behörden und Einsatzkräften den sicheren Ablauf des Spektakels. Renndirektor Patrick Schörkmayer bedankte sich für die „perfekte Abstimmung und ihren Einsatz, damit hat Kärnten den Ruf, beste Streckenbedingungen aufzuweisen.“

Neuerungen

Zu den Neuerungen gehört heuer eine sogenannte cooling-zone in Krumpendorf, wo sich die Sportler abkühlen können. Weiters gibt es Musik-Livehotspots am Rupertiberg und zahlreiche Sideevents. Während der Veranstaltung findet auch das „Rennen im Rennen mit den Österreichischen Meisterschaften im Triathlon statt“.