Klagenfurt feiert Sommerbeginn mit großer Open-Air-Party

Semesterende und Sommerbeginn werden am Mittwoch, dem 8. Juli, am Neuen Platz in Klagenfurt gefeiert. Von 17 bis 22 Uhr verwandelt sich das Public-Viewing-Areal in eine Partyzone - und zwar bei freiem Eintritt.

„Das DJ-Event City Summer Vibes ist der perfekte Start in den wunderschönen Klagenfurter Sommer. Durch Veranstaltungen wie diese wird unser Public Viewing-Bereich auf dem Neuen Platz auch in der spielfreien Zeit genutzt und belebt“, freut sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Die Veranstalter – dazu zählen die Dobesch GmbH, die Stadt Klagenfurt sowie das Stadtmarketing Klagenfurt – setzen auf sommerliche Atmosphäre mit kühlen Drinks und entspannter Lounge-Musik aus der Klagenfurter DJ-Szene. Mit von der Partie sind: DJ MCA, Kaiser Funk Djoseph, DJ GBK und DJ Rey Simon.

Klagenfurts Innenstadt beleben

Die Veranstaltung bietet die ideale Gelegenheit, gemeinsam das Semester ausklingen zu lassen, Freunde zu treffen und den Sommer willkommen zu heißen. Im Mittelpunkt stehen Genuss, Begegnung und entspannte Sommerstimmung – mitten im Herzen von Klagenfurt. „Mit den Summer City Vibes bringen wir wieder Leben, Musik und sommerliche Stimmung in die Klagenfurter Innenstadt. Genau darum unterstützen wir dieses Format über das Stadtmarketing“, betont Stadtrat Julian Geier (ÖVP). „Wir wollen Frequenz schaffen, Menschen in die Stadt bringen und damit auch unsere Gastronomie und die Betriebe stärken. Wer in die Innenstadt kommt, soll bleiben, genießen und erleben, dass Klagenfurt im Sommer pulsiert“, so der Wirtschafts- und Tourismusreferent abschließend.