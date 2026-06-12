„Horrorzahnarzt“-Prozess: Sachverständiger verlässt abrupt den Saal

Am Donnerstag fand im Landesgericht Graz eine weitere Verhandlungsrunde rund um den Klagenfurter „Horrorarzt“ statt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Seit nunmehr zehn Jahren (!) muss sich der Klagenfurter Horrorzahnarzt zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft über falsche Behandlungen und unrichtigen Abrechnung verantworten. Ein Ende des Prozesses ist nicht in Sicht. Die Kosten bis jetzt: Rund 600.000 Euro.

Experten hinzugezogen

Am Donnerstag ging es in einer weiteren Runde gegen den Klagenfurter Horrorzahnarzt trotz kühler Temperaturen wieder sehr hitzig zu. Erstmals kam es zur Erörterung des vom gerichtlichen Sachverständigen im Jahre 2020 erstatteten Gutachtens. Dieser wurde trotz angenehmer Temperaturen ordentlich in Schwitzen gebracht. Der Grund war der spektakuläre Auftritt eines vom Angeklagten hinzugeholten und in der Runde der honorigen Privatsachverständigen hochgeschätzten Wiener Mund-, Kiefer -und Gesichtschirurgen, der weltweit zu den besten Wissenschaftlern gehört.

Gerichtssachverständiger geriet in Bedrängnis

Dabei ging es etwa darum, ob ein Zahn operativ entfernt oder bloß extrahiert wurde und die Parodontalbehandlung tatsächlich indiziert gewesen ist. Gerade wenn der Patient das Gefühl hat, der Zahn sei „leicht und unkompliziert herausgegangen“, spreche dies für eine routinierte, mit knochenschondenen Instrumenten unterstützte operative Entfernung, meinte der Privatsachverständige. Gestritten wurde in der Folge um notwendige dokumentierte Vor- und Nachbehandlungen. Schließlich trieb der Professor aus Wien den Gerichtssachverständigen so sehr in die Enge, dass dieser plötzlich nach Luft rang, aufstand und den Saal verließ, um – wie er bemerkte – zu verschnaufen.

Prozess vertagt

Der offenbar – wie alle Beteiligten – verdutzte Vorsitzende des Schöffensenats reagierte auf das eigenmächtige Verlassen der Verhandlung durch den Sachverständigen mit einer kurzerhand anberaumten Pause, in der sich der Angeklagte und der Sachverständige wieder ein heftiges Wortgefecht lieferten. „Sie sind eine Gefahr für den Zahnärztestand“, ließ der Angeklagte in Richtung des gerichtlich beauftragten Sachverständigen verlauten. Wegen einer zuvor vom Sachverständigen gegenüber dem Verteidiger des Angeklagten, Michael Dohr ausgestoßenen Bemerkung, „Egal was Sie nehmen, aber nehmen Sie weniger davon“ kündigte dieser eine weitere Privatvatanklage gegen den Sachverständigen an. Der Richter vertagte daraufhin. Am 6. August soll dann weiter gestritten werden.