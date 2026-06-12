Musik-Highlight des Jahres: 25 Jahre Starnacht am Wörthersee

Am Freitag, 10. Juli und Samstag, 11. Juli 2026 verwandelt sich die Klagenfurter Ostbucht wieder in eine der spektakulärsten TV-Bühnen Europas. Die „STARnacht am Wörthersee“ feiert ihr großes 25-jähriges Jubiläum.

Das große Musik-Spektakel sorgt seit einem Vierteljahrhundert für Top-Zuschauerquoten im Fernsehen und lockt auch heuer ein Millionenpublikum vor die Bildschirme in Österreich und Deutschland. In der Starnacht-Arena treten nationale und internationale Musikgrößen auf. Durch die lauen Sommernächte führt auch heuer wieder das beliebte Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl, die mit gewohntem Witz und Charme für Unterhaltung sorgen werden.

Hit-Feuerwerk live in der Ostbucht

Das diesjährige Line-up verspricht eine Mischung aus Pop, Rock, Soul und Schlager. Mit dabei sind unter anderem US-Sänger Ray Dalton, die italienische Musik-Legende Al Bano sowie die Austro-Pop-Garanten Pizzera & Jaus. Außerdem sorgen Beatrice Egli, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela. und Kamrad für ein echtes Hit-Feuerwerk.