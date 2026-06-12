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/ ©Büro Stadträtin Wassermann
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadträtin Sandra Wassermann, einen Mitarbeiter der Stadt sowie zwei Bürger bei einem Sprechtag im Lendhafen.
Mittwochs ist Stadträtin Sandra Wassermann wieder in ihrem Outdoor-Büro anzutreffen.
Klagenfurt
12/06/2026
Bürgersprechtage

Klagenfurter Stadträtin verlegt Büro mittwochs ins Freie

Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) bietet auch in diesem Sommer wieder Bürgersprechtage inmitten von Klagenfurts Grünanlagen an. Der erste Termin findet am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, im Kiki-Kogelnik-Park statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) verlegt ihre Bürgersprechstunden in der warmen Jahreszeit wieder nach draußen. Bei den sogenannten „Sprechtagen im Park“ können Bürger ihre Anliegen direkt im Freiluft-Büro vorbringen. Unterstützt wird sie dabei von Mitarbeitern der Stadt. Inhaltlich dreht sich bei den Treffen alles um die Themenbereiche Straßenbau und Instandhaltung, Entsorgung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) sowie städtische Friedhöfe.

Anliegen in lockerer Atmosphäre besprechen

Die Termine finden jeweils mittwochs in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in verschiedenen Parkanlagen statt. Wassermann betont: „Mir ist es wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern ungezwungen ins Gespräch zu kommen und unkompliziert Lösungen für ihre Anliegen anbieten zu können. Unser sommerliches Klagenfurt bietet dafür die perfekte Kulisse.“ Um vorherige Anmeldung im Büro Stadträtin Wassermann wird gebeten. Entweder telefonisch unter: 0463 537 2109 oder per Mail unter: sandra.wassermann@klagenfurt.at.

Terminübersicht

  • 17. Juni, Kiki-Kogelnik-Park
  • 15. Juli, Heinzelsteg (Tarviser Straße)
  • 19. August, Europapark (Spielplatz)
  • 2. September, Fischlpark

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