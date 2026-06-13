Flughafen Klagenfurt holt Tourismus-Experten ins Management

Der Flughafen Klagenfurt stellt sich im Management breiter auf: Thomas Melcher übernimmt die neu geschaffene Position als Bereichsleiter für Commercial und Business Development.

Thomas Melcher bringt reichliche Expertise mit: Vor seinem aktuellen Wechsel an den Flughafen Klagenfurt war der Finkenstein mehr als ein Jahrzehnt lang in unterschiedlichen Positionen bei den Kärntner Tourismusorganisationen tätig. Zudem bringt er bereits fundierte Erfahrung in der Flughafenentwicklung mit. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Melcher ab sofort Teil unseres Teams ist und diesen wichtigen Bereich verantworten wird“, erklärt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Pläne für die Zukunft

Die neue Funktion rückt touristische Themen und die Zusammenarbeit mit den Flughafenpartnern ins Zentrum. Konkret wird Melcher daran arbeiten, zusätzliche Märkte für Kärnten zu öffnen und die Attraktivität der Fluganreise für neue Gästegruppen konsequent zu steigern. Er selbst ist überzeugt: „Der Flughafen Klagenfurt verfügt über ein enormes Potenzial als Drehscheibe für den Kärntner Tourismus und die regionale Wirtschaft.“ Neben dem Tourismus bildet die strategische Flächen- und Infrastrukturentwicklung eine zentrale Säule der neuen Funktion. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung bestehender Geschäftsfelder, die Nutzung neuer Marktchancen sowie die strategische Entwicklung von Flächen und Infrastruktur am Flughafenstandort.

Weiterentwicklung des Flughafens

„Mit der Schaffung dieser Position und der Bestellung von Thomas Melcher wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um zusätzliche Kapazitäten für die Weiterentwicklung des Flughafens zu schaffen. Die Themen Tourismus, Internationalisierung und Business Development sind zentrale Erfolgsfaktoren für die Zukunft des Flughafens Klagenfurt“, so Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft, abschließend.