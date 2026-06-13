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/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Aufgrund von Bauarbeiten wird die KMG-Linie 6 in Klagenfurt noch bis zum 19. Juni umgeleitet.
Klagenfurt
13/06/2026
Sperre

Wegen Bauarbeiten: Umleitung der Buslinie 6 in Klagenfurt verlängert

In der Lastenstraße werden Bauarbeiten durchgeführt, weshalb diese für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Die KMG-Linie 6 wird weiterhin umgeleitet - bis 19. Juni.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Schon seit Anfang Juni ist die Lastenstraße (Kreuzungsbereich Koschutastraße) aufgrund von Bauarbeiten für den ganzen Verkehr gesperrt. Wie es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt heißt, fährt daher die Linie 6 in beiden Richtungen eine Umleitung über die Bahnhofsstraße und die Gabelsbergerstraße. Die Umleitung bleibt bis zum 19. Juni 2026 aufrecht.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Routenplan der Buslinie 6 in Klagenfurt.
©Stadtwerke Klagenfurt
Die Umleitung der Buslinie 6 bleibt noch bis zum 19. Juni aufrecht.
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