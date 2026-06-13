Wegen Bauarbeiten: Umleitung der Buslinie 6 in Klagenfurt verlängert

In der Lastenstraße werden Bauarbeiten durchgeführt, weshalb diese für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Die KMG-Linie 6 wird weiterhin umgeleitet - bis 19. Juni.

Aufgrund von Bauarbeiten wird die KMG-Linie 6 in Klagenfurt noch bis zum 19. Juni umgeleitet.

Aufgrund von Bauarbeiten wird die KMG-Linie 6 in Klagenfurt noch bis zum 19. Juni umgeleitet.

Schon seit Anfang Juni ist die Lastenstraße (Kreuzungsbereich Koschutastraße) aufgrund von Bauarbeiten für den ganzen Verkehr gesperrt. Wie es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt heißt, fährt daher die Linie 6 in beiden Richtungen eine Umleitung über die Bahnhofsstraße und die Gabelsbergerstraße. Die Umleitung bleibt bis zum 19. Juni 2026 aufrecht.