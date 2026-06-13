Großes Jubiläum: Philips feiert 100-jähriges Bestehen
Philips feierte sein 100-jähriges Bestehen in Österreich. Am vergangenen Donnerstagabend fand die Jubiläumsfeier des Unternehmens statt, der auch Bürgermeister Christian Scheider beiwohnte.
Das weltweit renommierte Unternehmen hat seit Jahrzehnten seinen Produktionsstandort auch in Klagenfurt, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Im Forschungszentrum der Landeshauptstadt wird die Weiterentwicklung der Zahnbürstenköpfe für den gesamten Philips-Konzern durchgeführt.
230 Mitarbeiter am Standort Klagenfurt
Die Investition von 25 Millionen Euro in den Standort Klagenfurt zeugt von der Kompetenz des Unternehmens, wird weiter mitgeteilt. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten für Zahnbürstenköpfe der Marke Sonicare sollen bis 2027 rund 60 Millionen Stück betragen. Aktuell sind hier 230 Mitarbeitende beschäftigt, insgesamt sind es in ganz Österreich 400. „Wenn die Unternehmensgeschichte ein ganzes Jahrhundert umfasst, dann hat das eine wertvolle Bedeutung. Dass ein so gigantischer Produktionsstandort bei uns in Klagenfurt beheimatet ist, erfüllt mich als Bürgermeister dieser Stadt mit großem Stolz. Ich gratuliere herzlichst zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und wünsche auch für die Zukunft weiterhin alles Gute!“, so Bürgermeister Christian Scheider.
Über Philips
Vor einem Jahrhundert gründete Philips eine Vertriebsgesellschaft für Radioröhren mit Sitz in Wien. Österreich etablierte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem zentralen Entwicklungs- und Produktionszentrum für Tonbandtechnik. Heute liegt der Konzern im internationalen Vergleich in der Gesundheitstechnologie auf den führenden Plätzen, teilt die Stadt weiter mit. Philips gilt als starke Konsumentenmarke mit einem klaren Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden. Das Medizintechnikportfolio umfasst radiologische Bildgebung (MRT, CT, Röntgen, Ultraschall), Angiographie, vernetztes Patientenmonitoring sowie Software und KI-Lösungen. Auch im Bereich der Nachhaltigkeit zählt Philips zu den Vorreitern, was CO2-Neutralität und erneuerbare Elektrizität betrifft, heißt es. An allen 23 Produktionsstandorten – inklusive Klagenfurt – werde ohne Deponieabfälle produziert.