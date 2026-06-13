Großes Jubiläum: Philips feiert 100-jähriges Bestehen

Das weltweit renommierte Unternehmen hat seit Jahrzehnten seinen Produktionsstandort auch in Klagenfurt, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Im Forschungszentrum der Landeshauptstadt wird die Weiterentwicklung der Zahnbürstenköpfe für den gesamten Philips-Konzern durchgeführt.

230 Mitarbeiter am Standort Klagenfurt

Die Investition von 25 Millionen Euro in den Standort Klagenfurt zeugt von der Kompetenz des Unternehmens, wird weiter mitgeteilt. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten für Zahnbürstenköpfe der Marke Sonicare sollen bis 2027 rund 60 Millionen Stück betragen. Aktuell sind hier 230 Mitarbeitende beschäftigt, insgesamt sind es in ganz Österreich 400. „Wenn die Unternehmensgeschichte ein ganzes Jahrhundert umfasst, dann hat das eine wertvolle Bedeutung. Dass ein so gigantischer Produktionsstandort bei uns in Klagenfurt beheimatet ist, erfüllt mich als Bürgermeister dieser Stadt mit großem Stolz. Ich gratuliere herzlichst zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und wünsche auch für die Zukunft weiterhin alles Gute!“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Über Philips