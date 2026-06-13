U20-WM im Visier: Kärntner Geherin Marlen Staudacher im Elitekader

Die junge Athletin hat im letzten Jahr sensationell entwickelt, freut sich der Verein in einer Aussendung. 2024 ging sie die fünf Kilometer noch in 32 Minuten und war von jedem Limit meilenweit entfernt. Seit der Zusammenarbeit mit Diplomtrainer Alexander Maier ging es für die Möllbrücknerin so richtig los, so vonseiten des LAC Klagenfurt.

Junge Athletin hat im Sommer einiges vor

Heuer konnte sie sich auf 23:58 Minuten steigern und das U20-WM-Limit für Eugene/USA unterbieten. Bis zur WM hat sie noch einiges vor: Bei den Kärntner Landesmeisterschaften möchte sie sich in Villach vor heimischen Publikum präsentieren – 3.000 Meter Bahngehen am 27. Juni im Stadion Lind. Im Juli wird sie in Eisenstadt bei den „Raiffeisen AUSTRIA OPEN“ beim Weltrekordversuch (Weltbestleistung) über die Meile dabei sein. Bevor sie am 29. Juli in die USA fliegt, geht es für sie noch nach Frankfurt ins Trainingslager um sich bei Alexander Maier und dem ehemaligen Landestrainer von Hessen, Jens Grünberg, den „WM-Feinschliff“ zu holen. In Eugene wird sie dann am 8. August im 5.000-Meter-Bahngehen ihren großen Auftritt haben, so vonseiten des Vereins abschließend.