Reizgas versprüht? Feuerwehreinsatz am Klagenfurter Bahnhof

Heute Mittag kam es zu einem Einsatz am Klagenfurter Bahnhof. Aktuell sind die Florianis noch vor Ort

Heute Mittag kam es zu einem Einsatz am Klagenfurter Bahnhof. Aktuell sind die Florianis noch vor Ort

Am „Bahnhof Klagenfurt steht viel Rettung und Feuerwehr“, so der Leser gegenüber der Redaktion. Er selbst dachte eher an eine Übung, die aktuell dort stattfindet. Doch es stellte sich heraus, dass dem nicht so ist.

Kleiner Bereich gesperrt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten (LPD Kärnten) auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz am Klagenfurter Bahnhof. „Es dürfte Reizgas versprüht worden sein“, so die LPD. Die Polizei betont ebenfalls, dass man nicht genau weiß, was es war. Die Feuerwehreinsatzkräfte sind vor Ort um zu lüften. Ein kleiner Bereich wurde auch deshalb abgesperrt und wird derzeit gereinigt.

Einsatz dauert noch an

Auch die Rettung ist am Einsatzort, falls jemand Reizungen haben sollte. „Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber kein Verletzter bekannt“, so vonseiten des Pressestelle der LPD. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 13:12 Uhr aktualisiert