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/ ©FF Pritschitz
Das Bild auf 5min.at zeigt eine eingeklemmte Gans.
Die Freiwillige Feuerwehr Pritschitz rückte am heuigen Samstag zu einer Tierrettung aus.
Pritschitz/Klagenfurt-Land
13/06/2026
Tierrettung

Gans in Not: Kärntner Florianis eilen zu Hilfe

Eine junge Gans geriet heute im Bezirk Klagenfurt-Land in eine missliche Lage, aus der sie sich selbst nicht mehr befreien konnte. Doch Hilfe kam schnell.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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Das Tier war zwischen einer Mauer und einem kleinen Gartenhaus eingeklemmt. Die junge Gans steckte fest und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Umgehend rückte Hilfe an – die Freiwillige Feuerwehr Pritschitz. Dank des raschen Handelns der Kärntner Florianis konnte die Gans aus ihrer Notlage befreit werden, teilen die Einsatzkräfte gegenüber 5 Minuten mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der FF Pritschitz.
©FF Pritschitz |
Eine junge Gans geriet heute im Bezirk Klagenfurt-Land in eine missliche Lage, aus der sie sich selbst nicht mehr befreien konnte.
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