Gans in Not: Kärntner Florianis eilen zu Hilfe

Eine junge Gans geriet heute im Bezirk Klagenfurt-Land in eine missliche Lage, aus der sie sich selbst nicht mehr befreien konnte. Doch Hilfe kam schnell.

Das Tier war zwischen einer Mauer und einem kleinen Gartenhaus eingeklemmt. Die junge Gans steckte fest und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Umgehend rückte Hilfe an – die Freiwillige Feuerwehr Pritschitz. Dank des raschen Handelns der Kärntner Florianis konnte die Gans aus ihrer Notlage befreit werden, teilen die Einsatzkräfte gegenüber 5 Minuten mit.