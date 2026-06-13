Fußball-WM 2026: Public Viewing am Neuen Platz

Noch bis 19. Juli 2026 kann man die Spiele der Fußball WM in Übersee gemeinsam mit tausenden anderen Fans im Herzen der Stadt live miterleben. Freitagabend wurde das Public Viewing in Klagenfurt nun auch offiziell eröffnet.

Der Ankick für die bisher längste Fußballweltmeisterschaft mit den meisten Spielen in den USA, Kanada und Mexiko ist bereits erfolgt. Beim schon traditionellen Public Viewing auf dem Neuen Platz gab es Freitagabend nun auch die offizielle Eröffnung.

FIFA World Cup – Public Viewing in Klagenfurt

„Auf dem Neuen Platz treffen sich wieder tausende Menschen, um zusammen die Weltmeisterschaft in einmaliger Atmosphäre mitzuverfolgen. Ich lade auch die Grazerinnen und Grazer, die kein großes Public Viewing haben, ein, mit der Koralmbahn nach Klagenfurt zu kommen und die spannenden Spiele gemeinsam mit uns anzuschauen“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Live-Musik, Rahmenprogramm und Schmankerl

Veranstalter Manfred Dobesch zeigt beim Public Viewing 48 der 104 WM-Spiele auf einer großen LED-Videowall. Neben vielen Rahmenveranstaltungen mit Live-Musik und Gewinnspielen, lockt auch ein umfangreiches gastronomisches Angebot Klagenfurter Gastronomen sowie ein eigener VIP-Bereich. Der Eintritt ist frei, heißt es vonseiten der Stadt in einer Aussendung. Das erste ganz große Highlight aus heimischer Sicht zum live Mitfiebern steigt am Mittwoch, 17. Juni, um sehr Uhr mit Österreichs Auftaktspiel gegen Jordanien. Das Public Viewing auf dem Neuen Platz läuft noch bis 19. Juli. Insgesamt werden über 150.000 Besucher erwartet.