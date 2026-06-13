Essen & Malen: Neues Konzept startet in den City Arkaden
Seit dem 6. Juni 2026 bereichert der neue Stand „FREE MORE – DIY-Workshop & Jelly Bowl“ das Angebot im Einkaufszentrum. Besucher*innen können dort Erfrischungen genießen, und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Zum Angebot gehören hausgemachte Jelly Bowls mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Tarobällchen und weitere süße Spezialitäten. Darüber hinaus werden verschiedene DIY-Aktivitäten angeboten. So können Gäste beispielsweise Duftsteine gestalten oder Gipsfiguren nach eigenen Vorstellungen bemalen.
Für Groß und Klein
Der Stand in Holzoptik will zum Verweilen und Mitmachen einladen. Besonders Familien mit Kindern sowie Bastelbegeisterte sollen hier eine abwechslungsreiche Kombination aus Kreativangebot und süßer Erfrischung finden. Mit dem neuen Konzept will „FREE MORE“ kreative Freizeitgestaltung mit kulinarischem Genuss verbinden und einen neuen Treffpunkt für große und kleine Besucher schaffen.