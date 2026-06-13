Essen & Malen: Neues Konzept startet in den City Arkaden

Seit dem 6. Juni 2026 bereichert der neue Stand „FREE MORE – DIY-Workshop & Jelly Bowl“ das Angebot im Einkaufszentrum. Besucher*innen können dort Erfrischungen genießen, und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Der neue Stand „FREE MORE – DIY-Workshop & Jelly Bowl“ bietet seit dem 6. Juni 2026 kreative Workshops sowie hausgemachte Jelly-Desserts an.

Der neue Stand „FREE MORE – DIY-Workshop & Jelly Bowl“ bietet seit dem 6. Juni 2026 kreative Workshops sowie hausgemachte Jelly-Desserts an.

Zum Angebot gehören hausgemachte Jelly Bowls mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Tarobällchen und weitere süße Spezialitäten. Darüber hinaus werden verschiedene DIY-Aktivitäten angeboten. So können Gäste beispielsweise Duftsteine gestalten oder Gipsfiguren nach eigenen Vorstellungen bemalen.

Für Groß und Klein

Der Stand in Holzoptik will zum Verweilen und Mitmachen einladen. Besonders Familien mit Kindern sowie Bastelbegeisterte sollen hier eine abwechslungsreiche Kombination aus Kreativangebot und süßer Erfrischung finden. Mit dem neuen Konzept will „FREE MORE“ kreative Freizeitgestaltung mit kulinarischem Genuss verbinden und einen neuen Treffpunkt für große und kleine Besucher schaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert