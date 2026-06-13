Gedenkfeier am Loiblpass: „Schwer, die richtigen Worte zu finden“

Ein unübersehbares Zeichen gegen das Vergessen wurde am Samstag am Loiblpass gesetzt. Auf dem Areal des einstigen Konzentrationslagers Loibl-Nord im Bezirk Klagenfurt-Land fand eine internationale Gedenkveranstaltung statt, welche vom Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška veranstaltet wird. „Die Täter und Täterinnen waren keine Fremden – es waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die durch gezielte Propaganda, Verhetzung, Gehorsam und Karrieredenken, jegliche Empathie und Menschlichkeit verloren haben. Sie wurden so Teil eines Systems, in dem das Recht des Stärkeren zählte und Denunziation, Verschleppung, Folter und Mord allgegenwärtig war“, hob Manfred Morokutti, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška, hervor.

©LPD Kärnten/Just | Im Vorfeld der Veranstaltung wurden Kränze beim nördlichen Tunnelportal niedergelegt. ©LPD Kärnten/Just | Zu sehen: Landeshauptmann Daniel Fellner bei der Kranzniederlegung.

Kranzniederlegung

Die Gedenkveranstaltung ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt für Dialog und gemeinsames Erinnern, um der Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes zu gedenken und die historische Verantwortung wachzuhalten. Auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) legte einen Kranz beim nördlichen Tunnelportal nieder und betonte: „Das ehemalige Konzentrationslager Loibl-Nord ist ein Mahnmal dafür, wozu Menschen fähig sein können, wenn Ideologie, Hass, Entmenschlichung die Oberhand gewinnen. Wir müssen bereit sein, aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen: Nur dann können wir gefährliche Strömungen erkennen, bevor sie unsere demokratischen Grundwerte untergraben.“

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner bei seiner Gedenkrede.

Zeichen der Erinnerung

Bei der Veranstaltung sprach Agnes Retif von der „Amicale de Mauthausen“ als Enkelin der Widerstandskämpferin Jean Pesche über die französischen Deportierten. Der Umgang mit den Tätern nach dem Krieg war das zentrale Thema der Rede von Ernst Berger, dem Präsidenten der österreichischen Lagergemeinschaft Dachau. Zudem kamen Jugendliche des BG/BRG für Slowenen zu Wort, während Jana Thomaschütz und Lena Kolter die musikalische Begleitung übernahmen. Die traditionelle Festrede wurde in diesem Jahr von der ehemaligen Bundesministerin und Nationalratsabgeordneten Alma Zadić (GRÜNE) gehalten: „Es ist schwer, an einem Ort wie diesem, die richtigen Worte zu finden. Wir sind heute hier, um an die Opfer zu erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Wir sind aber auch hier, um die Täter zu benennen und zu zeigen, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen ihre schrecklichen Taten ermöglicht haben.“

Nachfolgende Generationen in der Pflicht

Für Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer zeigt die Geschichte des KZ-Lagers Loibl-Nord auch die Bedeutung von Widerstand und Zivilcourage: „Die Kärntner Sloweninnen und Slowenen wurden verfolgt, entrechtet und deportiert. Viele von ihnen schlossen sich dem Widerstand an und leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Befreiung vom Nationalsozialismus. Ihr Mut verpflichtet uns bis heute dazu, für Demokratie, Menschenrechte und eine offene Gesellschaft einzustehen.“ Klagenfurts Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ) betonte abschließend ebenfalls: „Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben uns ihre Erinnerungen anvertraut. Nun liegt es an uns, diese an die nachfolgenden Generationen weiterzutragen. Erinnerung darf nicht mit den Menschen enden, die die Ereignisse selbst erlebt haben. Sie muss lebendig bleiben und zu Verantwortung führen.“