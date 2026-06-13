Neuer Blickfang im Lendhafen: Was steckt hinter dem „Wachhäuschen“?

Im Sommer zeigt der Verein Lendhauer eine Auswahl verschiedenster Kunstinstallationen im Lendhafen. Darunter befindet sich auch das Werk „Wachhäuschen“ von Hannes Zebedin. Das kleine Gebäude direkt unter dem Elisabethsteg besteht aus Lehm, der an zehn verschiedenen Orten im Alpen-Adria-Raum gesammelt wurde. Laut Zebedin trägt das Bauwerk damit Spuren von historischen Ereignissen in sich.

Ein stiller Zeuge …

Der Boden sei – so der Künstler – „ein stiller Zeuge, in dem Grenzen, Kriege, Traumata und politische Spannungen eingeschrieben sind und der Fragen nach Erinnerung, Verantwortung und gesellschaftlichem Zusammenleben aufwirft“. Am Freitag wurde die Kunstinstallation offiziell eröffnet. Im Zuge dessen betonte Klagenfurts Stadtrat Franz Petritz (SPÖ): „Die Arbeit von Hannes Zebedin verbindet historischen Bezüge mit einem Blick auf die Gegenwart. Sie thematisiert, wie autoritäre Strukturen und ausgrenzende Denkweisen nicht verschwinden, sondern sich immer wieder an neue politische und gesellschaftliche Kontexte anpassen.“