Auszeichnung für Kärntner Feuerwehr-Urgestein: „Ein echtes Vorbild“

2010/11 erhielt Gerfried Bürger vom damaligen Landesfeuerwehrkommandanten Josef Meschick den Auftrag die Katastrophenhilfszüge in Kärnten auf die Beine zu stellen. Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf, Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommandant sowie als überregionaler Einsatzleiter hat er maßgeblich an deren Gründung mitgewirkt. Heutzutage sind sie nicht mehr aus dem Feuerwehrwesen wegzudenken. Darum wurde Bürger – der bereits Träger der KAT-Medaille in Silber und des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich ist – am Dienstag auch noch mit der KAT-Medaille in Gold ausgezeichnet.

Dank und Anerkennung

Landeshauptmann und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) betonte: „Gerfried Bürger hat die Entwicklung des Kärntner Feuerwehrwesens über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet und einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet. Insbesondere im Bereich des Katastrophenschutzes war er prägend und nachhaltig tätig. Er ist ein Pionier, Wegbereiter und ein echtes Vorbild. Ganz Kärnten darf stolz und dankbar sein, solche Persönlichkeiten in seiner Mitte zu wissen.“ Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) verlieh ihm die Auszeichnung und sagte: „Sein Wirken, seine Ideen und sein Beitrag haben den Katastrophenschutz in Österreich und Kärnten maßgeblich positiv geprägt.“