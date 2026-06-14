Gemeinderatswahl in Klagenfurt: Das könnte lustig werden

Neun Monate noch bis zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten. Während landesweit viele Kandidaten und -innen bereits feststehen, gibt es in Klagenfurt noch viele offene Fragen – aber es könnte lustig werden. Zur allgemeinen Verwunderung hat sich der Landesparteiobmann der FPÖ, Erwin Angerer, klar für Nationalrat Gernot Darmann als Bürgermeisterkandidat der Blauen ausgesprochen. Nun, das ist vielleicht eine der wenigen politischen Funktionen, die Darmann noch nicht ausgeübt hat. Er war schon Landtagsabgeordneter, Klubobmann, Landesparteichef, Landesrat etc. Überraschend ist aber doch die frühe Positionierung Angerers für Darmann und damit gegen Stadträtin Sandra Wassermann.

Befreiung von Landesschulden

Darmann oder Wasserman, einer der beiden wird’s schon werden. Viel spannender ist die Situation ja bei den Genossen, deren verzweifelte Suche nach einer Spitzenkandidatur zumindest offiziell noch nicht von Erfolg beschieden ist. Da könnte sich aber in den letzten Tagen eine Änderung ergeben haben. Die ganze Hypo/Heta-Katastrophe sei mit dem Deal zwischen Land und Bund zu Ende, wird ja betont. Die Übertragung des Ausgleichszahlungsfonds an den Bund bei gleichzeitiger Befreiung von Landesschulden beim Bund baut ja den fünf Milliarden Schuldenberg des Landes um gut zehn Prozent ab. 450 Millionen weniger Schulden sind nicht nichts. Und egal, ob ein Landeshauptmann Daniel Fellner, ein Vize Martin Gruber oder eine Finanzreferentin Gaby Schaunig, alle sehen nun den endgültigen Schlussstrich unter eine 20-jährige dramatische Geschichte. Und hier ist bereits ein Name gefallen, der noch eine große Rolle spielen könnte.

Eine unterhaltsame Wahl

Befreit von der zwei Jahrzehnte dauernden Last, sich um Hypo/Heta kümmern zu müssen, könnte Schaunig entgegen ihrer ursprünglichen Absicht vielleicht doch als Bürgermeisterkandidatin der SPÖ in Klagenfurt antreten. Die Genossen setzen jedenfalls große Hoffnungen in Schaunig. Sie sei auch die Einzige, die das Chaos im lindwurmstädtischen Rathaus beseitigen könne, so die Meinung vieler einflussreicher Roter. Mit Gaby Schaunig und ihrem Macher-Image sowie ihrem Ehemann, der KAC-Tormannlegende Hans Schaunig, als sie unterstützenden Partner an der Seite, wäre die SPÖ bei der Wahl schwer zu schlagen. „Niemals war die Chance so groß, die Landeshauptstadt zurückzuerobern“, glauben viele Sozialdemokraten. Das dürfte angesichts der permanenten Turbulenzen um Bürgermeister Christian Scheider und seines eher seltsamen Parteigebildes namens Freie Soziale Bürgerpartei auch tatsächlich stimmen. Dann käme es letztlich zu einem Dreikampf der Polit-Größen Schaunig, Darmann und Scheider, ergänzt um den schwarzen Newcomer Julian Geier um den Sessel des Bürgermeisters. Wer für die Grünen, die Neos oder das Team Kärnten als Spitzenkandidat antritt, ist ja noch völlig offen, aber vermutlich nicht spielentscheidend. Wie eingangs erwähnt, das könnte ja doch noch eine spannende und für Interessierte einigermaßen unterhaltsame Wahl werden in Klagenfurt.