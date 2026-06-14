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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt Ceccarelli beim Ironman.
Der IRONMAN 2026 in Klagenfurt hat seinen Sieger: Mattia Ceccarelli setzte sich durch.
Klagenfurt
14/06/2026
Erster Sieg!

Mattia Ceccarelli gewinnt Ironman Austria 2026 in Klagenfurt

Spannung, Ausdauer und große Emotionen: Mattia Ceccarelli gewann den IRONMAN. Tausende Fans verfolgten das Sportereignis entlang der Strecken durch Kärnten.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Tausende Zuschauer entlang der Strecke, hochsommerliche Bedingungen und beeindruckende sportliche Leistungen prägten den IRONMAN Austria 2026. Am Ende setzte sich der Italiener Mattia Ceccarelli gegen die starke internationale Konkurrenz durch und sicherte sich den Sieg beim traditionsreichen Langdistanzrennen in Kärnten. Nach 7:48:07 Stunden erreichte der 38-Jährige aus Forlì als Erster das Ziel und sicherte sich damit seinen Premierensieg bei einem Ironman-Rennen. Auf der Langdistanz war es bereits sein fünfter Erfolg. Die weiteren Podestplätze gingen an den Norweger Jon Breivold (+1:37 Minuten) und den Deutschen Florian Angert (+4:27 Minuten). Österreicher Sebastian Aschenbrenner holte sich mit einer Zeit von 7:55:49 Stunden den sechsten Platz.

Das Bild auf 5min.at zeigt Ceccarelli beim Ironman.
©Günther Mallweger

Über Mattia Ceccarelli

Mattia Ceccarelli gehört zu den erfolgreichsten italienischen Langdistanz-Triathleten. Der 38-Jährige stammt aus der Region Emilia-Romagna und war zunächst als Schwimmer aktiv, bevor er zum Triathlon wechselte. Nach einer mehrjährigen Wettkampfpause kehrte er in den Spitzensport zurück und etablierte sich auf internationalem Niveau. In den vergangenen Jahren feierte er mehrere Erfolge bei Lang- und Mitteldistanzrennen und zählt heute zu den stärksten italienischen Athleten auf der IRONMAN-Distanz.

Ironman in Klagenfurt

Bereits um 6.30 Uhr fiel am Metnitzstrand der Startschuss für die Profis, zehn Minuten später folgte das rund 3.000 Athletinnen und Athleten umfassende Teilnehmerfeld. Vor den Sportlerinnen und Sportlern lag die klassische IRONMAN-Distanz: 3,8 Kilometer Schwimmen im Wörthersee, 180 Kilometer Radfahren durch Kärnten und abschließend ein Marathon über 42,195 Kilometer. Für die Durchführung des Großevents waren umfangreiche Verkehrsmaßnahmen notwendig. Mehrere Straßen entlang der Rennstrecke wurden gesperrt, zusätzliche Parkflächen standen beim Messeparkplatz an der Autobahn sowie gegenüber von Minimundus zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 15:04 Uhr aktualisiert
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