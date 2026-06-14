LAC-Klagenfurt: Trainerlegende wurde 75

Wie es vonseiten des Vereins heißt, war es zunächst gar nicht absehbar, dass Georg Franks sportlicher Weg in die Leichtathletik führen wird. Er hatte viele Interessen: Bei der DSG Ferlach spielte er Fußball und Tischtennis (Landesmeister), beim Turnverein zeigte er Talent im Handball, Basketball und beim Eishockey-Club-Ferlach war er ein fast unüberwindlicher Gegner, so der LAC-Klagenfurt.

Sportliche Erfolge

Den ersten wettkampfmäßigen Kontakt zur Leichtathletik hatte er bei Jungschar-Olympiade in Schielleiten (Steiermark), dort holte er sich den Sieg im Kugelstoßen (11,86 Meter mit der fünf Kilogramm Kugel). Trotz zweier österreichischen Juniorentitel dauertes noch bis zu seinem 25. Lebensjahr, bis er sich endgültig auf die Leichtathletik festlegte und einen sportlichen Senkrechtstart hinlegte, so der Verein weiter. Der pensionierte Diplompädagoge verbesserte gleich zwei Mal den österreichischen Diskusrekord (63,02 Meter und später 63,32 Meter) und hielt diesen 27 Jahre, den Landesrekord hält er mittlerweile schon 45 Jahre, seit September 1981. Noch immer ist der Dreifachvater viertbester Diskuswerfer aller Zeiten in Österreich. Zwei Mal erkämpfte er sich Gold bei Staatsmeisterschaften – aktuell hält er sechs Landesrekorde (Diskus AK, U23, M35, M40, M45 und Kugel M35).

Mitbegründer des LAC-Klagenfurt steht heute noch am Platz

1993 gründete er den LAC-Klagenfurt mit und ist seitdem Herz, Motor und höchst erfolgreicher Trainer des Clubs. 1994 schloss er die Ausbildung zum staatlich geprüften Diplomtrainer ab, seitdem holten Frank-Athleten in 19 verschiedene Einzeldisziplinen in allen mögliche Altersklassen mehr als 150 Mal Gold bei österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften, etlichen Athletenverhalf er zur Teilnahme an WM und/oder EM. Das Diskus seine Spezialdisziplin, auch als Trainer, ist zeigt die Tatsache, dass 13 seiner Athleten einen österreichischen Meistertitel im Diskuswurf erkämpften, teilt der Verein mit. Neben seiner Tätigkeit als Vereinstrainer stellte er sein umfangreiches Fachwissen als Nationaltrainer für Wurf, Kärntner Landestrainer und gefragter Vortragender bei der Trainerausbildung an der Bundesanstalt für Leibeserziehung (BAFL) in den Dienst der Leichtathletik. Aktuell steht er noch fast täglich am Sportplatz und feilt am Talent seiner Athleten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert