Silber und Bronze: Starke Leistungen der Albatros-Jugend bei Regatta

An drei Wettkampftagen maßen sich Athleten aus rund 20 Nationen in den Klassen Elite, U19 und U17. Neben starken europäischen Nationen waren auch Teams aus Indien, Neuseeland, Australien, Frankreich und vielen weiteren Ländern vertreten, teilt der Ruderverein in einer Aussendung mit.

Zweimal Bronze und einmal Silber für junge Ruderer

Der Klagenfurter Ruderverein Albatros war mit einer kleinen, aber schlagkräftigen Mannschaft am Start und konnte mehrere beachtliche Erfolge verbuchen. Für einen Podestplatz sorgte Lia Sommeregger im U17-Einer der Mädchen. Mit einer starken Leistung sicherte sie sich die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze errang der jüngste Doppelzweier des Regattafeldes mit den Geschwistern Hager. Ein besonderes Highlight aus Sicht des KRV Albatros waren die Rennen der Doppelvierer. Im U17-Doppelvierer erreichten Theodor Jan Eberhart, Raphael Valentinitsch, Darian Jost und Matteo Smole als jüngstes Team im A-Finale den ausgezeichneten sechsten Platz.

Ruderinnen behaupten sich gegen ältere Konkurrenz

Direkt danach sorgte der U17-Doppelvierer der Mädchen mit Lilo Hager, Romy Hager, Natalie Fritz und Annika Kohlmayr für einen weiteren Erfolg und gewann die Silbermedaille. Besonders bemerkenswert sei dabei: Das Boot bestand ausschließlich aus U15-Ruderinnen, die sich gegen ältere Konkurrenz hervorragend behaupteten. Trainer Oliver Zwick zeigte sich nach den Wettkämpfen zufrieden: „Die Ergebnisse bestätigen die gute Entwicklung unserer Athletinnen und Athleten. Gleichzeitig wissen wir nun genau, woran wir in der Sommerpause arbeiten werden, um für die zweite Saisonhälfte bestens vorbereitet zu sein.“

©KRV Albatros | Kürzlich ging die 70. Internationale Ruderregatta in Bled über die Bühne. ©KRV Albatros | Die jungen Ruderer des Vereins KRV Albatros sorgten für starke Leistungen.