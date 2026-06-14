Pischeldorfer Badeteich: „Wasser-Pilz“ soll Qualität retten

Der beliebte Badeteich in der Gemeinde Magdalensberg war dieses Wochenende für Badegäste gesperrt. Aktuell werden Maßnahmen gesetzt, um die Wasserqualität zu verbessern - letztes Jahr war nämlich die Pumpe defekt.

Die Badesaison hat an den Kärntner Seen längst begonnen, doch am Pischeldorfer Teich noch nicht so wirklich. Hier kommt es derzeit zur Verzögerung für all jene, die den beliebten Teich gerne nutzen.

Verbesserung der Wasserqualität

Letztes Jahr kam es zu einem Defekt der Pumpe, diese sei zwar wieder in Takt, arbeitet aber nicht mehr permanent, sondern nur zeitweise, teilte der Pächter gegenüber der „Kärntner Krone“ mit. Es kam zur Algenbildung, doch damit die Badesaison gerettet wird, wurde intensiv an einer Lösung gefeilt, damit die Wasserqualität verbessert werden kann. In einem Facebook-Posting teilen die Pächter mit, dass nun ein Weg gefunden wurde.

„Wasser-Pilz“ wurde installiert

„Ein sogenannter ‚Wasser-Pilz‘ wurde am Dienstag von uns als Pächter angekauft und im Teich installiert. Dieser reichert das bestehende Wasser wieder mit ausreichend Sauerstoff an“, heißt es online. Bereits nach 24 Stunden konnte man die ersten sichtbaren Verbesserungen wahrnehmen, wurde mitgeteilt. Auch der Regen soll dabei geholfen haben. Aufgrund dessen, dass man sich auf die kommenden Hitzetage vorbereiten und dem Teich noch etwas Ruhe gönnen wollte, war der Teich dieses Wochenende für Badegäste gesperrt.

Deshalb gab es ein gänzliches Badeverbot

„Da der installierte ‚Wasser-Pilz‘ mit Starkstrom betrieben wird, kann der Hersteller und auch wir als Pächter keine Haftung dafür übernehmen des es nicht zu Fehlfunktionen kommen kann. Daher haben wir das Badeverbot für diese Zeit ausgesprochen“, wird weiter mitgeteilt. Künftig soll der „Wasser-Pilz“ immer nachts zum Einsatz kommen, damit die Badegäste einen entspannten Tag genießen können, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 19:59 Uhr aktualisiert