Fellnasen Grete, Georgina und Kira suchen liebevolles Zuhause

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten in Klagenfurt warten derzeit zwei süße Katzen und eine Hündin auf ein liebevolles Zuhause.

Im Klagenfurter TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) warten derzeit wieder ganz besondere Vierbeiner darauf, das Herz ihrer neuen Besitzer im Sturm zu erobern. Heute stellen wir euch Kira, Grete und Georgina vor.

Kira: Junge Entdeckerin auf vier Pfoten

Die circa eineinhalb Jahre alte Shar-Pei-Mischlingshündin Kira (weiblich, nicht kastriert) ist ein echter Sonnenschein. Sie ist jung, verspielt, neugierig und brennt darauf, gemeinsam mit ihren Menschen die große, weite Welt zu entdecken. Mit ihrer freundlichen, zutraulichen und extrem menschenbezogenen Art schließt man sie sofort ins Herz. Was Kira gar nicht mag, sind Hektik und Druck. Sie benötigt stattdessen Zeit, Vertrauen und viele gemeinsame Erlebnisse, um vollends aufzublühen. Für die hübsche Hündin werden aktive Menschen gesucht, die Freude daran haben, einen jungen Hund liebevoll zu fördern, konsequent zu fordern und artgerecht zu beschäftigen.

©TiKo Klagenfurt Kira ist eine junge Entdeckerin

Grete und Georgina: Samtpfoten suchen ihr Für-immer-Zuhause

Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Damen Grete und Georgina (ca. 1 Jahr alt, weiblich und kastriert) sind anfangs noch etwas schüchtern und zurückhaltend – sie beobachten ihre neue Umgebung lieber erst einmal ganz in Ruhe, bevor sie auftauen. Wichtiger Hinweis: Grete und Georgina wurden positiv auf das Katzen-Leukämie-Virus (FeLV) getestet. Aktuell sind beide jedoch topfit, absolut lebensfroh und zeigen keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen. Aufgrund des Befundes dürfen die beiden allerdings keinen ungesicherten Freigang haben und werden ausschließlich in eine reine Wohnungshaltung und nur zusammen vermittelt, teilt das TikO mit.

©TiKo Klagenfurt | Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Damen Grete und Georgina (ca. 1 Jahr alt, weiblich und kastriert) sind anfangs noch etwas schüchtern und zurückhaltend … ©TiKo Klagenfurt | … sie beobachten ihre neue Umgebung lieber erst einmal ganz in Ruhe, bevor sie auftauen.