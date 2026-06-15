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Auf einem Marktstand sind handgefertigte Keramikschüsseln, Vasen und Schalen in verschiedenen Farben ausgestellt. Im Hintergrund sind weitere Marktstände am Lendhafen zu sehen.
Keramikarbeiten zählen zu den zahlreichen handgefertigten Produkten, die beim Kunsthandwerksmarkt im Lendhafen angeboten werden.
Klagenfurt
15/06/2026
19. bis 21. Juni

Kunst, Handwerk und Musik: Lendhafen lädt zum Kunsthandwerksmarkt

Kommendes Wochenende, also Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni 2026, verwandelt sich der Klagenfurter Lendhafen wieder in einen Treffpunkt für Kunsthandwerk und Kultur. Er lädt zum flanieren und verweilen ein.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Die Kärntner Initiative Kunsthandwerk lädt zu ihrem traditionellen Kunsthandwerksmarkt ein. An drei Tagen präsentieren ausgewählte Aussteller ihre handgefertigten Arbeiten entlang des Lendkanals. Besucher erwartet dabei nicht nur Kunsthandwerk, sondern auch Straßentheater, musikalische Darbietungen und Vorführungen traditionellen Handwerks.

Eintritt ist frei

Der Markt hat am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Veranstalter setzen erneut auf eine Mischung aus hochwertigem Kunsthandwerk, lebendigem Handwerk und kulturellem Rahmenprogramm in besonderer Atmosphäre. Der Eintritt zum Kunsthandwerksmarkt im Lendhafen ist frei. Wer also noch kein Wochenendprogramm hat, ist hier genau richtig!

Veranstaltungsplakat zum Kunsthandwerksmarkt im Klagenfurter Lendhafen. Beworben werden ausgewähltes Kunsthandwerk, Straßentheater, Musik und lebendiges Handwerk von 19. bis 21. Juni 2026.
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Entlang des Klagenfurter Lendhafens präsentieren Kunsthandwerker von 19. bis 21. Juni ihre handgefertigten Arbeiten. Der Markt lädt zum Flanieren, Entdecken und Verweilen ein.
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Auf einem Marktstand sind handgefertigte Keramikschüsseln, Vasen und Schalen in verschiedenen Farben ausgestellt. Im Hintergrund sind weitere Marktstände am Lendhafen zu sehen.
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