Kunst, Handwerk und Musik: Lendhafen lädt zum Kunsthandwerksmarkt

Kommendes Wochenende, also Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni 2026, verwandelt sich der Klagenfurter Lendhafen wieder in einen Treffpunkt für Kunsthandwerk und Kultur. Er lädt zum flanieren und verweilen ein.

Die Kärntner Initiative Kunsthandwerk lädt zu ihrem traditionellen Kunsthandwerksmarkt ein. An drei Tagen präsentieren ausgewählte Aussteller ihre handgefertigten Arbeiten entlang des Lendkanals. Besucher erwartet dabei nicht nur Kunsthandwerk, sondern auch Straßentheater, musikalische Darbietungen und Vorführungen traditionellen Handwerks.

Eintritt ist frei

Der Markt hat am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Veranstalter setzen erneut auf eine Mischung aus hochwertigem Kunsthandwerk, lebendigem Handwerk und kulturellem Rahmenprogramm in besonderer Atmosphäre. Der Eintritt zum Kunsthandwerksmarkt im Lendhafen ist frei. Wer also noch kein Wochenendprogramm hat, ist hier genau richtig!