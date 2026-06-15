Kurz vor Pension gefeuert: Ex-Finanzchefin klagt Gemeinde

Keutschach am See kommt einfach nicht zur Ruhe. Wenn es um Schlagzeilen und Gerichtstermine geht, spielt die Kärntner Gemeinde ganz vorne mit.

Am heutigen Montag steht am Landesgericht Klagenfurt der nächste Akt in einem monatelangen Drama auf dem Programm. Es geht um die fristlose Entlassung der langjährigen Finanzverwalterin der Gemeinde Keutschach. Und die Frau will jetzt ihren Job zurück.

Nach 19 Dienstjahren vor die Tür gesetzt

Die Vorgeschichte hat es in sich: Nach satten 19 Jahren im Dienst der Gemeinde und nur eineinhalb Jahre vor ihrer verdienten Pension wurde die Beamtin vom Bürgermeister vor die Tür gesetzt. Als Kündigungsgrund wurde ihr ausgerechnet das Ausdrucken von Finanzbelegen für die interne Kontrolle angelastet. Während sie darin ihre Pflicht sah, bewertete ihr Chef die Aktion als schwere Dienstpflichtverletzung.

Sie vermutet andere Motive

Die gefeuerte Finanzverwalterin vermutet allerdings ganz andere Motive hinter dem Rauswurf. Sie hatte das Gemeindeoberhaupt zuvor offenbar mehrfach gewarnt, Geld auszugeben. Der Grund: In der Gemeinde galt damals die sogenannte Zwölftelregelung, weil ein regulärer Budgetbeschluss im Gemeinderat mangels Mehrheit gescheitert war.

Mit Spannung erwartet

Zahlreiche Zeugen sollen jetzt Licht ins Dunkel bringen. Während die Ex-Mitarbeiterin felsenfest entschlossen ist, an ihren Arbeitsplatz im Gemeindeamt zurückzukehren, hüllte sich der Bürgermeister Gerhard Oleschko bislang in Schweigen. Öffentlich sprach bisher nur sein Anwalt. Deshalb wird seine persönliche Aussage vor Gericht mit Spannung erwartet. Ein schnelles Urteil direkt im Saal gab es übrigens nicht: Wie in Zivilverfahren üblich, wird die Entscheidung den Parteien in den kommenden Wochen schriftlich zugestellt. Für alle Beteiligten gilt wie immer die Unschuldsvermutung.