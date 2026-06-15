Wörthersee-Hotel mit Seezugang steht zum Verkauf

Direkt am Nordufer des Wörthersees steht eines der bekanntesten Hotelanwesen der Region zum Verkauf.

Die Villa Rainer in Pörtschach wird derzeit über Immobilienplattformen zum Verkauf angeboten. Das Hotelanwesen verfügt über direkten Zugang zum Wörthersee und wird weiterhin betrieben.

Die Villa Rainer in Pörtschach wird derzeit über Immobilienplattformen zum Verkauf angeboten. Das Hotelanwesen verfügt über direkten Zugang zum Wörthersee und wird weiterhin betrieben.

Die Villa Rainer in Pörtschach wird aktuell als Hotel betrieben und bietet neben direktem Seezugang auch zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Hotelbetrieb läuft weiter

Wer derzeit einen Aufenthalt in der Villa Rainer bucht, merkt vom geplanten Verkauf nichts. Das Hotel ist weiterhin in Betrieb, bewirbt Veranstaltungen, sucht Mitarbeiter und nimmt Buchungen entgegen. Auf der Website werden unter anderem Wellnessangebote, Retreats und Sommerveranstaltungen angekündigt.

1,9 Hektar direkt am See

Das Anwesen zählt zu den außergewöhnlicheren Liegenschaften am Wörthersee. Laut Immobilieninseraten umfasst die Anlage rund 1,9 Hektar Grundstücksfläche mit direktem Seezugang. Zur Liegenschaft gehören die historische Villa Rainer, eine 4-Stern-Hotelanlage, ein Bootshaus, eine Seesauna, ein Tennisplatz sowie ein eigenes Personalhaus. Besonders gefragt dürfte die Lage sein: Das Hotel befindet sich direkt am Wasser und verfügt über einen weitläufigen Park sowie private Seezugänge.

Hotel mit Geschichte

Die Villa Rainer blickt auf eine lange Tradition zurück. Die historische Wörthersee-Architektur prägt das Erscheinungsbild des Hauses bis heute. Über Jahrzehnte war das Hotel ein beliebter Rückzugsort für Gäste, die Ruhe und Erholung direkt am See suchten.

Zukunft noch offen

Wie es mit dem Anwesen langfristig weitergeht, ist derzeit offen. In den Verkaufsunterlagen wird auf unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale hingewiesen. Fest steht: Für einen Käufer bietet sich die seltene Gelegenheit, eine große Hotelanlage direkt am Wörthersee zu übernehmen.