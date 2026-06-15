Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Feistritz im Rosental
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Unfall
Im Rossental kam es am Sonntag zu einem Unfall.
Bärental
15/06/2026
Straßensperre

Einsatz im Rosental: Feuerwehr musste abgestürztes Auto bergen

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Feistritz im Rosental zu einem Unfall gerufen. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 14. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental zu einem technischen Einsatz ins Bärental (Gemeinde Feistritz) alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und musste von den Einsatzkräften geborgen werden.

Straße wurde kurzzeitig gesperrt

Nach der Absicherung der Einsatzstelle und der Sperre des betroffenen Straßenabschnitts wurde das Fahrzeug gesichert und anschließend wieder auf die Fahrbahn gebracht. Der Einsatz konnte rasch und sicher abgearbeitet werden. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: