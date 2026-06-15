Einsatz im Rosental: Feuerwehr musste abgestürztes Auto bergen

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Feistritz im Rosental zu einem Unfall gerufen. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen.

Am 14. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental zu einem technischen Einsatz ins Bärental (Gemeinde Feistritz) alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und musste von den Einsatzkräften geborgen werden.

Straße wurde kurzzeitig gesperrt

Nach der Absicherung der Einsatzstelle und der Sperre des betroffenen Straßenabschnitts wurde das Fahrzeug gesichert und anschließend wieder auf die Fahrbahn gebracht. Der Einsatz konnte rasch und sicher abgearbeitet werden. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.