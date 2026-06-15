Die Babybörse in Klagenfurt findet heuer auch im Juni statt

Die Baby- und Kinderbörse Klagenfurt wächst weiter: Erstmals wird das Veranstaltungsangebot 2026 um einen zusätzlichen Termin ergänzt. Neben den bisherigen Börsen im März und Oktober findet aufgrund der großen Nachfrage auch eine Ausgabe im Juni statt.

Zusatztermin im Juni

Die Baby- und Kinderbörse Klagenfurt zählt seit Jahren zu den beliebtesten Familienveranstaltungen Kärntens. Zweimal jährlich lockt Österreichs größte Baby- und Kinderbörse tausende Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage wird das Veranstaltungsangebot 2026 erstmals um einen zusätzlichen Termin erweitert. Am 27. Juni erwartet die Besucherinnen und Besucher von 8.30 bis 14 Uhr – diesmal im Rahmen einer eintägigen Sommer-Edition – ein umfangreiches Angebot: von Baby- und Kinderbekleidung über Kinderwägen und Spielzeug bis hin zu zahlreichen praktischen Alltagsartikeln.

Mehr als 250 Anbieter

Mehr als 250 private Anbieterinnen und Anbieter sowie kleine Unternehmen präsentieren eine große Auswahl an gut erhaltenen Produkten. Viele der angebotenen Artikel sind kaum genutzt und bieten Familien die Möglichkeit, hochwertige Waren zu attraktiven Preisen zu erwerben. „Die Baby- und Kinderbörse hat sich zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender vieler Familien entwickelt. Das große Interesse zeigt, wie wichtig nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten und der Austausch innerhalb der Familien-Community sind. Die durchwegs positive Resonanz hat uns dazu bewogen, das Angebot im Sommer zu erweitern und eine zusätzlich Sommer-Edition im Juni anzubieten“, erklären Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender, und Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen.