Flughafen Klagenfurt rüstet auf: Neue Wörthersee-Lounge und moderne Büros entstehen

Der Flughafen Klagenfurt rüstet auf. Derzeit werden die Wörthersee-Lounge und moderne Büros errichtet. 5 Minuten gab Flughafenchef Maximilian Wildt eines seiner seltenen Interviews.

Herr Wildt, wer derzeit den Flughafen Klagenfurt besucht, bemerkt schnell: Hier wird gebaut. Was passiert aktuell am Airport?

Maximilian Wildt: Der Flughafen entwickelt sich laufend weiter. Aktuell arbeiten wir an zwei großen Projekten: einem neuen Terminal für Privat- und Geschäftsreisende sowie modernen Büroräumlichkeiten direkt im Flughafengebäude.

Beginnen wir mit dem neuen Terminal. Was ist geplant?

Wildt: Mit dem neuen General Aviation Terminal errichten wir auf rund 400 m² einen eigenen, hochwertigen Bereich für die Privat- und Businessfliegerei. Für viele Gäste ist der Flughafen der erste Eindruck von Kärnten – oder der letzte vor der Heimreise. Deshalb schaffen wir hier ein echtes Aushängeschild für unser Bundesland.

Was erwartet die Passagiere dort?

Wildt: Herzstück wird die neue „Wörthersee Lounge“. Sie bietet ein modernes Design, eine angenehme Atmosphäre und alle Services, die Reisende benötigen. Unser Ziel ist es, den Gästen schon bei der Ankunft ein Stück Kärnten zu vermitteln.

Wer wird die neue Lounge nutzen können?

Wildt: In erster Linie Passagiere der General Aviation, also Passagiere, die per Privatflugzeug anreisen. Gleichzeitig entstehen attraktive Räumlichkeiten, die künftig auch für Meetings, Firmenveranstaltungen, Präsentationen oder Empfänge gemietet werden können. Die besondere Atmosphäre direkt am Flughafen und mit direktem Blick auf das Vorfeld macht diese Location einzigartig in Kärnten.

Sie investieren aber nicht nur in die Fliegerei?

Wildt: Genau. Parallel dazu entstehen auf 650 m² neue Büroflächen direkt im Terminalgebäude. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, moderne Arbeitsplätze oder auch beispielsweise Ordinationsräumlichkeiten mit einem ganz besonderen Ausblick zu mieten.

©Privat/KK Umbauarbeiten für die neue Wörthersee-Lounge am Flughafen Klagenfurt

Was spricht für den Flughafen als Bürostandort?

Wildt: Vor allem die hervorragende Infrastruktur. Es gibt ausreichend Parkplätze, Gastronomie direkt vor Ort und eine sehr gute Anbindung. Der Flughafen verfügt über eine eigene Autobahnabfahrt, ist mit Bus und S-Bahn erreichbar und liegt nur wenige Minuten vom Klagenfurter Stadtzentrum entfernt. Zudem weiß einfach jeder, wo der Flughafen liegt – eine bessere Adresse für Kunden gibt es kaum!

Was bedeuten diese Projekte für die Zukunft des Flughafens?

Wildt: Wir wollen den Flughafen nicht nur als Verkehrsdrehscheibe, sondern auch als modernen Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Mit den neuen Angeboten schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten für Unternehmen, Reisende und Veranstalter. Davon profitiert letztlich ganz Kärnten.

Wann können die neuen Bereiche genutzt werden?

Wildt: Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns darauf, die neuen Angebote sehr bald präsentieren zu können, und sind überzeugt, dass sie einen echten Mehrwert für den Flughafen, die Wirtschaft und die gesamte Region schaffen werden.