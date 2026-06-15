20-jähriges Jubiläum: „Buzzer-Quiz“ am Samstag in der CityArkaden

Das Jubiläumsjahr in der CityArkaden Klagenfurt geht in die nächste Runde: Am Samstag, dem 20. Juni, wartet das Spiel „Buzzer-Quiz“.

Die Veranstaltungen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der CityArkaden Klagenfurt gehen auch im Juni weiter. Nach „Würfelwitz“ im März, „XXL-Memory“ im April und „XXL-4-Gewinnt“, bei denen die Besucher Gutscheine und Preise der CityArkaden-Shops gewinnen konnten, folgt

nun am Samstag, 20. Juni ab 13 Uhr der „Buzzer Quiz“. Auch diesmal gibt es Gutscheine und Preise der Shops zu gewinnen.

Eine kleine Vorschau auf die nächsten Spiele:

Samstag, 26. September Ladenspiel

Am Freitag, 16. Oktober und Samstag, 17. Oktober findet dann der große Jubiläumsabschluss-Event statt, u.a. mit dem „Schlüsselspiel“. Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es dazu mehr Infos.

Weitere Informationen zum 20-jährigen Jubiläum findet man unter www.city-arkaden-klagenfurt.at/events sowie laufend auf den Social-Media-Kanälen der CityArkaden Klagenfurt.