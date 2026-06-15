„Verletzte Person am Boden“: Unfall sorgt für Stau in Klagenfurt

Auf der Völkermarkter Straße kommt es zu Staus. Laut Lesern liegt eine verletzte Person am Boden. Polizei und Rotes Kreuz sind vor Ort.

Aktuell kommt es in Klagenfurt am Wörthersee zu stockendem Verkehr auf der Völkermarkter Straße. Demnach soll, wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtet, eine verletzte Person am Boden liegen. Die Polizei und das Rote Kreuz sind bereits vor Ort. Ob es tatsächlich zu einer Kollision zwischen einer Person auf einem Fahrrad und einem Fahrzeug kam, ist bislang unklar – seitens der Landespolizeidirektion Kärnten konnte gegenüber der Redaktion noch kein Unfall bestätigt werden. Es wird empfohlen, das mutmaßliche Unfallgebiet zu meiden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 14:18 Uhr aktualisiert