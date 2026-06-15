Krankmeldung: Kärntner Bürgermeister bei Prozess nicht erschienen

Der mit Spannung erwartete Auftritt des Keutschacher Bürgermeisters Gerhard Oleschko vor dem Gericht ist vorerst vertagt. Im laufenden Verfahren rund um die fristlose Entlassung einer ehemaligen Finanzverwalterin der Gemeinde – wir haben berichtet – sollte der Ortschef am Montag als Zeuge aussagen, ließ sich jedoch unmittelbar vor Verhandlungsbeginn krankheitsbedingt entschuldigen.

Neuer Termin soll folgen

Zahlreiche Prozessbeobachter, die größtenteils aus der Gemeinde Keutschach angereist waren, hatten sich am Montagvormittag im Gerichtssaal eingefunden. Sie erwarteten die erste Stellungnahme Oleschkos vor Richterin Astrid Karner bezüglich der Beendigung des Dienstverhältnisses. Das Fernbleiben des Bürgermeisters sorgte im Saal für eine unerwartete Wendung: Als sein Rechtsbeistand Christian Leyroutz vor Gericht erklärte, „Herr Oleschko ist krank“, reagierten die Anwesenden laut einem Bericht des ORF mit Gelächter. Zur Untermauerung der Abwesenheit präsentierte die Verteidigung eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Diese sei dem Anwalt selbst erst am frühen Montagmorgen übermittelt worden und attestiere dem Bürgermeister eine Krankschreibung von Sonntag bis einschließlich Dienstag. Trotz des Fehlens des Bürgermeisters wird das Verfahren fortgesetzt. Das Gericht widmet sich zunächst der Befragung weiterer Zeugen aus dem Gemeindeamt, ehe ein neuer Termin anberaumt werden soll.

Kündigung nach 19 Jahren im Dienst

Die Vorgeschichte hat es in sich: Nach satten 19 Jahren im Dienst der Gemeinde und nur eineinhalb Jahre vor ihrer Pension wurde die Beamtin vom Bürgermeister vor die Tür gesetzt. Als Kündigungsgrund wurde ihr ausgerechnet das Ausdrucken von Finanzbelegen für die interne Kontrolle angelastet. Während sie darin ihre Pflicht sah, habe ihr Chef die Aktion als schwere Dienstpflichtverletzung bewertet. Ungeachtet der aktuellen Streitigkeiten und der Begleitumstände strebt die Betroffene eine Rückkehr an ihren ehemaligen Arbeitsplatz an. Sie habe ihren Job gerne ausgeübt, hieß es dazu von ihrem Anwalt im Medienbericht. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.