Preise für Bus und Bahn: Was sich für Fahrgäste aus Klagenfurt ändert

Im Zuge der landesweiten Indexierung ändern sich im Sommer auch die Ticketpreise der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. Während die Tarife im Bus-Barverkauf um durchschnittlich 2,76 Prozent steigen, bleibt das Sparen trotzdem möglich.

Für die anstehenden landesweiten Tarifanpassungen im öffentlichen Verkehr zum 1. Juli 2026 liegen nun die konkreten Details vor. Im Zuge einer Indexierung steigen die Verbundtarife um durchschnittlich 2,76 Prozent. Die Preisänderung betrifft auch die KMG Klagenfurt Mobil GmbH, die ihre Tarife für den Barverkauf in den Bussen analog anpasst.

Nachlass von 12 Prozent

Fahrgäste können weiterhin sparen, wenn sie digitale oder bargeldlose Vertriebskanäle nutzen. Beim Kauf von Einzel- und Tageskarten über die KMG-Prepaid Card sowie über die App wird ein Nachlass von 12 Prozent im Vergleich zu den regulären Verbundtarifen gewährt. Konstant bleiben hingegen die Preise für bestimmte soziale Ticketkategorien. Die Jahreskarte PLUS Spezial, welche für Ausgleichszulagenempfänger, Zivilinvalide sowie Personen mit Beeinträchtigung und deren Begleitpersonen vorgesehen ist, kostet wie im Vorjahr 90 Euro. Vollblinde Personen erhalten die Jahreskarte weiterhin kostenfrei.

Tarife im Überblick: