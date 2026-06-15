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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, die sich freut und Geld im Hintergrund.
Nach einem schweren Krypto-Betrug im Bezirk Klagenfurt ermittelt nun die Polizei.
Klagenfurt
15/06/2026
Betrugsmasche

Krypto-Betrug in Klagenfurt: 30-Jährige verliert tausende Euro

Ein Unbekannter brachte eine Frau aus Klagenfurt über einen Messenger-Dienst dazu, Geld in Kryptowährungen anzulegen. Nach Überweisungen von mehreren tausend Euro scheiterte die Auszahlung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Ein unbekannter Täter hat am abgelaufenen Wochenende eine 30-jährige Frau aus Klagenfurt über einen Messenger-Dienst kontaktiert und sie zu einer vermeintlich lukrativen Investition in Kryptowährungen überredet.

Tausende Euro weg

Die Frau überwies in der Folge zunächst einen Betrag von mehreren hundert Euro und kurz darauf eine weitere Summe im Wert von mehreren tausend Euro auf die Konten des Betrügers. Als sie sich am Sonntag den vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, schlug der Versuch fehl. Die Frau erkannte die Täuschung und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

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