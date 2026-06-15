Krypto-Betrug in Klagenfurt: 30-Jährige verliert tausende Euro

Ein Unbekannter brachte eine Frau aus Klagenfurt über einen Messenger-Dienst dazu, Geld in Kryptowährungen anzulegen. Nach Überweisungen von mehreren tausend Euro scheiterte die Auszahlung.

Ein unbekannter Täter hat am abgelaufenen Wochenende eine 30-jährige Frau aus Klagenfurt über einen Messenger-Dienst kontaktiert und sie zu einer vermeintlich lukrativen Investition in Kryptowährungen überredet.

Tausende Euro weg

Die Frau überwies in der Folge zunächst einen Betrag von mehreren hundert Euro und kurz darauf eine weitere Summe im Wert von mehreren tausend Euro auf die Konten des Betrügers. Als sie sich am Sonntag den vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, schlug der Versuch fehl. Die Frau erkannte die Täuschung und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.