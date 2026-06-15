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Ein Bild auf 5min.at zeigt Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr.
Wie hoch der Schaden ist und ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist vorerst unklar.
Klagenfurt
15/06/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm in Klagenfurt: Feuerwehr bestätigt Brandeinsatz

In Klagenfurt kam es am Montag zu einem Sirenenalarm. Die Berufsfeuerwehr bestätigte einen Garagenbrand nahe dem Lendkanal.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Wie mehrere Leser am Montagnachmittag der Redaktion berichteten, kam es zu einem Sirenenalarm sowie einem Feuerwehreinsatz in Klagenfurt. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr wurde ein Brandeinsatz bestätigt. „In der Nähe des Lendkanals kam es zu einem Dachstuhlbrand beziehungsweise ist auf dem Flachdach einer Garage ein Brand entstanden“, erklärte er. Wie hoch der Schaden ist und ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist vorerst unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert
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