Sirenenalarm in Klagenfurt: Feuerwehr bestätigt Brandeinsatz

In Klagenfurt kam es am Montag zu einem Sirenenalarm. Die Berufsfeuerwehr bestätigte einen Garagenbrand nahe dem Lendkanal.

Wie hoch der Schaden ist und ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist vorerst unklar.

Wie hoch der Schaden ist und ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist vorerst unklar.

Wie mehrere Leser am Montagnachmittag der Redaktion berichteten, kam es zu einem Sirenenalarm sowie einem Feuerwehreinsatz in Klagenfurt. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr wurde ein Brandeinsatz bestätigt. „In der Nähe des Lendkanals kam es zu einem Dachstuhlbrand beziehungsweise ist auf dem Flachdach einer Garage ein Brand entstanden“, erklärte er. Wie hoch der Schaden ist und ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist vorerst unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert