Bereits im August: City Arkaden bekommen neues Schokoladen-Geschäft

Die City Arkaden Klagenfurt bekommen süßen Zuwachs: Das Schweizer Traditionsunternehmen Läderach zieht im Spätsommer ein und bringt ein ganz besonderes Verkaufskonzept mit.

Ein „Coming Soon“-Schild kündigt die Eröffnung an: Ab August gibt es frische Schweizer Schokolade mitten in Klagenfurt.

Ein „Coming Soon“-Schild kündigt die Eröffnung an: Ab August gibt es frische Schweizer Schokolade mitten in Klagenfurt.

Die City Arkaden in Klagenfurt stehen vor einer süßen Neuerung: Unter dem offiziellen Motto „Der Genuss von frischer Schokolade“ kündigt ein unübersehbarer „Coming Soon“-Stempel den baldigen Einzug des renommierten Schweizer Traditionsunternehmens Läderach an. Kärntner Schokoladenliebhaber dürfen sich damit auf ein völlig neues Einkaufserlebnis freuen.

1962 in der Schweiz gegründet

Die Erfolgsgeschichte des Schweizer Unternehmens reicht weit zurück. Seit der Gründung im Jahr 1962 veredelt der Betrieb frische Schokolade zu außergewöhnlichen Kreationen. Was einst als kleine Confiserie in Glarus begann, hat sich zu einer globalen Erfolgsmarke entwickelt: Heute ist das Unternehmen in über 30 Ländern weltweit vertreten und schlägt nun im Spätsommer das erste Kapitel in Kärnten auf.

©zVg Sabrina Tischler So sieht es aktuell vor dem neuen Geschäft aus.

Eröffnung im August

5 Minuten hat direkt bei Läderach nachgefragt und bereits erste Details zum Marktstart in Erfahrung gebracht. Demnach soll die große Eröffnung im späten August stattfinden; ein exaktes Datum konnte das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht nennen. Das Verkaufsteam für den neuen Standort steht bereits vollständig bereit. Dennoch betont die Firma ausdrücklich, dass man sich weiterhin initiativ bewerben kann. Für den Einstand in Kärnten hat sich der Chocolatier zudem eine kulinarische Besonderheit einfallen lassen: Als Willkommensgruß ist eine spezielle Praline geplant, die den Namen „Grüezi Klagenfurt“ tragen wird.

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Geschnitten und abgewogen

Auch das Verkaufskonzept verspricht ein Highlight für die Besucher zu werden. Die Schokolade soll im Geschäft wie in einer Käsetheke vertrieben werden. Das bedeutet für die Kunden ein vertrautes Prinzip im neuen Gewand: Die Schokolade wird direkt vor Ort geschnitten und anschließend abgewogen, ganz so, wie man es auch aus dem Supermarkt bei Fleisch, Käse und Wurst kennt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 20:31 Uhr aktualisiert