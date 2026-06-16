Neue Details nach Unfall auf der Völkermarkter Straße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf einer Kreuzung der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. 5 Minuten berichtete. Inzwischen liegen neue Informationen der Polizei vor.

Die Polizei gab nun nähere Details zu dem Unfall in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt bekannt.

Die Polizei gab nun nähere Details zu dem Unfall in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt bekannt.

Zur Mittagszeit wurden die Einsatzkräfte zu einer Kreuzung entlang der Völkermarkter Straße in Klagenfurt alarmiert. Mehr dazu unter: „Verletzte Person am Boden“: Unfall sorgt für Stau in Klagenfurt. Ersten Informationen zufolge soll es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug gekommen sein. Dies wurde nun auch von den Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt bestätigt.

Unfall bei Abbiegevorgang

„Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte seinen Wagen von einer Nebenstraße kommend in Richtung Völkermarkter Straße, um dort nach rechts einzubiegen“, schildern die Polizisten den Unfallhergang. Auf Höhe der Kreuzung brachte er sein Auto wie vorgeschrieben zum Stillstand. Zeitgleich näherte sich ein 23-jähriger Fahrradfahrer auf dem dort befindlichen Geh-und Radweg.

Radfahrer von Auto erfasst

Die Polizei vermutet, dass dieser „entgegen der durch die Bodenmarkierung vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung stadteinwärts“ gefahren ist. Dadurch dürfte ihn der Autofahrer übersehen haben und es kam zur Kollision. Der Biker stürzte und wurde in weiterer Folge verletzt. „Er wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht“, heißt es abschließend.