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/ ©Hans/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Baucontainer.
Die Diebe hatten es auf einen Baustellencontainer abgesehen.
Klagenfurt
16/06/2026
Polizei ermittelt

Container geplündert: Diebe schlugen in Klagenfurt zu

Nachdem mehrere Werkzeuge aus einem Container auf einer Baustelle in Klagenfurt gestohlen wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Laut den Beamten der Polizeiinspektion Annabichl dürfte sich der Diebstahl zwischen dem 11. und dem 12. Juni 2026 zugetragen haben. „Die Werkzeuge wurden in einem Container im Bereich einer Baustelle gelagert, welcher in den Nachtstunden versperrt wurde“, heißt es vonseiten der Polizisten. Nichtsdestotrotz wurden mehrere davon gestohlen. Der Firma entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

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