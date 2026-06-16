Niemand brauchte das Produkt: Jetzt ist Klagenfurter Firma insolvent

Über das Vermögen der Kohlweis Reprografie GmbH mit Sitz in Klagenfurt wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Dies gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt.

Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf rund 150.000 Euro. Von der Insolvenz sind sieben Gläubiger betroffen. Dienstnehmer sind nicht betroffen, da der Betrieb bereits geschlossen wurde.

Keine Wiedereröffnung geplant

Die Kohlweis Reprografie GmbH wurde im Jahr 2014 gegründet und spezialisierte sich auf die Herstellung von Plandrucken für die Bauwirtschaft sowie deren Zustellung in Papierform direkt an Baustellen. Geschäftsführer ist DI Immanuel Kohlweis, Alleingesellschafter Ing. Mag. Johann Kohlweis. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Der Betrieb wurde bereits eingestellt, eine Wiedereröffnung ist ebenso wenig geplant wie die Vorlage eines Sanierungsplans.

Bereits frühere Insolvenz

Wie aus dem Insolvenzantrag hervorgeht, war die Gesellschaft bereits im Jahr 2021 von einem Konkursverfahren betroffen. Damals wurde ein Sanierungsplan beschlossen, dem die Gläubiger im Jahr 2022 mit einer Quote von 20 Prozent zustimmten. In den darauffolgenden Jahren verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation jedoch weiter. Als wesentliche Ursache wird der starke Rückgang jener Bauunternehmen genannt, die auf Baustellen noch mit Papierplänen arbeiten. Dieser Geschäftsbereich sei mittlerweile nahezu vollständig weggebrochen. Zusätzlich habe die derzeit schwache Konjunktur in der Bauwirtschaft die Marktbedingungen weiter verschärft. Nach Angaben im Antrag war das Unternehmen bereits seit 2024 operativ nicht mehr tätig. In weiterer Folge wurde versucht, die Gesellschaft im Rahmen einer ordnungsgemäßen Liquidation aufzulösen. Aufgrund der bestehenden Verbindlichkeiten sei dies jedoch nicht mehr möglich gewesen.

Kaum Vermögenswerte vorhanden

Den Passiva von rund 150.000 Euro stehen laut Antrag nur geringfügige Vermögenswerte gegenüber. Nennenswerte Aktiva seien kaum vorhanden. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert