Amira Aly: Plötzlich rief die Kriminalpolizei an

Beim Hausbau in Köln erlebte auch die bekannte Moderatorin Amira Aly so manche Überraschung. Dabei ist der gebürtigen Klagenfurterin eine wohl ganz besonders in Erinnerung geblieben, wie sie nun in den sozialen Medien verrät.

Beim Bau ihres Hauses in Köln erlebte Amira Aly eine böse Überraschung. „Auf dem Grundstück stand ursprünglich ein Gartenhaus, dass abgerissen werden musste“, beginnt sie ihren Fans am Montag im Rahmen einer Instagram-Story zu erzählen. Ein vermeintlicher Bauunternehmer sei daraufhin auf sie zugekommen, habe ihr ein Angebot für die anschließenden Rodungsarbeiten gemacht, dass sie nur schwer ausschlagen konnte.

„Jede Woche eine andere Telefonnummer“

„Er kam einmal und dann habe ich ihn nie wieder gesehen“, erzählt Aly weiter. Stattdessen schickte der Mann seinen Vater auf die Baustelle. „Der Arme hat wochenlang gebraucht, immerhin hat er die Arbeit mit nur einem Bagger erledigt“, schildert die frühere Podcasterin. Auffällig war zudem, dass ihr Vertragspartner jede Woche eine andere Telefonnummer hatte.

„Regelmäßig durchgedreht“

Auch sei der Vater auf der Baustelle „regelmäßig durchgedreht“, so Aly weiter. „Er hat sich darüber aufgeregt, was sein Sohn mir da zugesagt hat.“ Offenbar fand der Mann das Ausmaß des Auftrages zu groß für den vereinbarten Preis. „Er meinte die Summe sei ein Witz und es würde eigentlich dreimal so viel kosten.“ Aly reagierte gefasst und bot dem Arbeiter daraufhin an, dass er ihr ein neues Offert unterbreiten könne. „Ich habe es dann mit ihm geregelt, […] es war alles in allem sehr unseriös“, stellte die Moderatorin fest.

Anruf der Kriminalpolizei

Einige Zeit später, sie sei gerade im Auto gesessen, hat Aly dann einen Anruf der Kriminalpolizei erhalten. „Zunächst habe ich mir gedacht: ‚Was habe ich angestellt, ich hab nichts gemacht!'“ Dann erklärten ihr die Beamten am Telefon, dass sie ja eine Firma beauftragt habe und sich nun herausgestellt hat, dass es sich dabei um Betrüger handelt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. „Ohne, dass sie einen Namen genannt haben, wusste ich sofort, wer gemeint war!“, stellte sie klar.

„Glück gehabt“

Allem Anschein nach hat der vermeintliche Bauunternehmer Aufträge angenommen, aber nie ausgeführt. „Sie haben mich dann gefragt, ob bei uns alles glatt gelaufen ist.“ Als Antwort gab Aly, dass es zwar ein „wirklicher Kampf“ gewesen sei, aber letztendlich alles umgesetzt wurde. „Ich habe also noch einmal Glück gehabt“, zeigt sie sich gegenüber ihrer Instagram-Community erleichtert. Auch habe Aly die Polizei darum gebeten, sie aus dem Fall rauszuhalten. „Ich möchte nicht Teil eines neuen Problems werden, bei uns ist ja alles gemacht worden“, betont sie abschließend.