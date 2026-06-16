Umfrage zeigt: Das wollen 1.300 Klagenfurter verändern

Mit dem Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) hat die Stadt Klagenfurt Ende Jänner die Weichen für eine langfristige, klimafreundliche Mobilität gestellt. Das Konzept wird von den Abteilungen für Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr sowie Klima- und Umweltschutz gemeinsam mit Mobilitätsexperten umgesetzt. Ein zentraler Baustein ist dabei die Einbindung der Bevölkerung: An einer Online-Befragung, welche bis Ende Mai lief, beteiligten sich rund 1.300 Bürger. „Die Umfrage zeigt, dass nachhaltige Mobilität und attraktive Alternativen zum PKW nicht nur Forderungen von Mobilitätsexperten sind, sondern auch den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen“, betont Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz. „Ebenso zeigt die hohe Qualität der Antworten das große Interesse der Klagenfurterinnen und Klagenfurter am Thema Mobilität“, ergänzt Alex Neumann, Geschäftsführer der für die Umsetzung verantwortlichen Firma netwiss OG.

Es besteht Handlungsbedarf

Tatsächlich nimmt ein großer Teil der Bevölkerung die aktuelle Mobilitätssituation als verbesserungswürdig wahr. Die Prioritäten liegen dabei eindeutig auf einer Verbesserung der Radinfrastruktur, gefolgt vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie einer höheren Aufenthaltsqualität durch mehr Grünflächen. Auch der Ruf nach einer verkehrsberuhigten Innenstadt wird laut. „Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass viele Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten. Dazu zählen etwa der Radweg-Lückenschluss in Mageregg Richtung Maria Saal sowie die Einführung des 10-Minuten-Taktes auf mehreren Buslinien. Darauf möchte ich aufbauen“, betont Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Ihr Ziel sei es, eine vierte Buslinie im 10-Minuten-Takt einzuführen und die Stadtteile Wölfnitz und Emmersdorf noch besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.

Neugestaltung des Heiligengeistplatzes gefordert

„Die Menschen wünschen sich eine Stadt mit noch mehr Lebensqualität, attraktiven Plätzen und einem modernen Mobilitätsmix“, fasst Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) die Ergebnisse zusammen. Unter den zehn vorgegebenen konkreten Projekten erhielt die Neugestaltung des Heiligengeistplatzes die höchste Priorität, gefolgt von der Bahnhofstraße zwischen Hauptbahnhof und Ring sowie der Ausweitung der Fußgängerzone. Die Klagenfurter Ostspange bildet das Schlusslicht in der Priorisierung seitens der Bevölkerung. Die Ergebnisse und Auswertung der Onlinebefragung „Mobilität in Klagenfurt gemeinsam weiterdenken“ sind auch auf der Homepage der Stadt Klagenfurt zu finden.