AC/WC Festival: 24 Bands rocken zwei Tage lang Viktring

Am 19. und 20. Juni 2026 findet bereits zum zweiten Mal das AC/WC Festival am Flohmarktareal in Viktring statt. Veranstaltet wird das Musikfestival vom Örtlichen Bildungswerk Initiatives Viktring.

Das AC/WC Festival geht in Viktring am 19. und 20. Juni über die Bühne-

Das AC/WC Festival geht in Viktring am 19. und 20. Juni über die Bühne-

Das AC/WC Festival versteht sich als Bühne für Musikerinnen und Musiker, die oft im Verborgenen proben und nur selten die Möglichkeit haben, vor größerem Publikum aufzutreten, teilten die Veranstalter in einer Aussendung mit. Unter dem Motto „Raus aus dem Proberaum, rauf auf die Bühne!“ bietet das Festival Künstlern aller Genres die Gelegenheit, ihre Musik zu präsentieren. Insgesamt sind es 24 Gruppen die dieses Jahr dabei sind.

Zwei Dinge für ein Festival: Strom (AC) und Toiletten (WC)

Das Konzept ist bewusst dabei einfach gehalten: Für ein Festival braucht man nur zwei grundlegende Dinge: Strom (AC) und Toiletten (WC). Alle auftretenden Musiker spielen unentgeltlich, ebenso arbeitet das gesamte Organisationsteam seit Monaten ehrenamtlich und mit viel Herzblut an der Umsetzung des Festivals, heißt es weiter.

Musik, neue Kontakte und Gemeinschaft

Im Mittelpunkt stehen Musik, Begegnung und Gemeinschaft. Das AC/WC Festival möchte einen Raum schaffen an dem Begegnungen entstehen, neue Kontakte geknüpft werden und man gemeinsam in entspannter Atmosphäre den Sommerbeginn feiert. Das weitläufige Flohmarktgelände in Viktring bietet dafür ausreichend Platz und eine einzigartige Kulisse. Der Eintritt ist frei, so vonseiten der Veranstalter abschließend.