Verletzter lag in der Sonne: Ersthelferin reagierte sofort

Notfälle gehören für Elke zum Berufsalltag. Als sie am Montag einen verunfallten Radfahrer entdeckte, handelte sie deshalb sofort und blieb auch in der Ausnahmesituation ruhig.

Als Elke am Montagmittag (15. Juni) auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt unterwegs war, bemerkte sie plötzlich einen verunfallten Radfahrer am Boden. Lange überlegen musste sie nicht. Sie stellte ihr Auto ab, lief zur Unfallstelle und kümmerte sich um den Verletzten. „Zu helfen war mein Gedanke, bin Pflegeassistentin von Beruf, das ist für mich selbstverständlich“, erzählt die beherzte Ersthelferin gegenüber 5 Minuten.

Verletzter lag in der Sonne

Als sie beim Unfallopfer ankam, lag der junge Mann bereits am Boden. Gemeinsam mit zwei weiteren Ersthelfern kümmerte sie sich um den Verletzten, bis Polizei und Rettung eintrafen. Besonders die Hitze machte die Situation herausfordernd. „Da es sehr heiß war, musste das Opfer vor der Sonne geschützt werden, bis es im Rettungsauto war“, schildert die Ersthelferin die Situation. Nach ihren Angaben dauerte es rund acht Minuten, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren und die Versorgung des Verletzten übernahmen. Besonders bemerkenswert: Trotz der angespannten Situation blieb die Pflegeassistentin ruhig. „Notfälle bin ich gewohnt, daher bin ich immer ruhig“, erzählt die beherzte Helferin.

Radfahrer übersehen

Doch was ist eigentlich passiert? Wie die Polizei bekanntgab, war es auf der Kreuzung am Montag (15. Juni) zur Mittagszeit zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem 23-jährigen Radfahrer gekommen. Ein Autofahrer dürfte den jungen Mann auf dem Rad übersehen haben, ersten Informationen zufolge könnte dieser gegen die Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige verletzt wurde.