Dachstuhlbrand in St. Thomas: Sechs Feuerwehren im Löscheinsatz

Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Dienstagnachmittag im Ortsbereich von St. Thomas in der Marktgemeinde Magdalensberg. Sechs Freiwillige Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

Dichter Rauch drang am Dienstag aus dem Dachstuhl eines Hauses in St. Thomas am Zeiselberg.

Dichter Rauch drang am Dienstag aus dem Dachstuhl eines Hauses in St. Thomas am Zeiselberg.

Veröffentlicht am 17. Juni 2026, 06:21 / ©Krammer & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land & FF St. Thomas

Die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf, Poggersdorf, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt (BF) und die Polizei rückten am Dienstag zu einem Brandeinsatz aus. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Brand im Dachstuhl eines Hauses in St. Thomas am Zeiselberg ausgebrochen. „In der Erstphase konnte mit der Vornahme eines Außenangriffes die Hitze entnommen werden“, schildert Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. „Aufgrund der Passiv-Bauweise war keine Zugangsmöglichkeit in den Dachstuhl möglich, die angebrachte Photovoltaikanlage erschwerte die Löschmaßnahmen zusätzlich.“

©Krammer & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land & FF St. Thomas Ein Dachstuhl in St. Thomas am Zeiselberg brannte.

Herausfordernder Einsatz in St. Thomas

Über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr gelangten die Einsatzkräfte letztendlich auf das Dach. Dort lokalisierten sie den Brandherd mittels mehrerer Wärmebildkameras. Um das Feuer zu löschen, musste die Dachhaut mit einer Rettungssäge geöffnet werden. Da sich starker Rauch entwickelte, konnten die Arbeiten nur unter schwerem Atemschutz stattfinden. „Aufgrund des raschen Einsatzes aller beteiligten Kräfte konnte das Feuer rasch eingedämmt und somit weiterer Sachschaden verhindert werden“, stellt Scherwitzl fest. Abschließen wurde das Gebäude per Überdruckbelüftung rauch- und geruchsfrei gemacht. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen der Polizeiinspektion Grafenstein sowie der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes.