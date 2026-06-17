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/ ©SK Austria Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Innenverteidiger Matteo Kitz beim Fußball Spielen.
Matteo Kitz verlässt die Austria Klagenfurt wohl ausgerechnet in Richtung WAC.
Klagenfurt
17/06/2026
Überraschung

„Kärntner Wechsel“ ist fix

Das kommt überraschend! Eigengewächs und Innenverteiger-Talent Matteo Kitz (19) verlässt nach exklusiven Informationen von 5 Minuten die Austria Klagenfurt - ausgerechnet zum WAC.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Offiziell will keiner der beteiligten Verantwortlichen beider Seiten das Ganze bestätigen, doch der „Kärntner Deal“ soll durch sein. Demnach verschmäht Kitz (16 Einsätze, 1 Tor in der Vorsaison) die Regionalliga und will ins Oberhaus. Nach Wolfsberg!

Umbruch in Klagenfurt

Ein Schlag für die Austria Klagenfurt, die durch die Vertragsverlängerungen von Coach Slobodan Grubor, Haudegen Dollinger und „Ranaldo“ Aufwind hat. Aber weiter gehts: Nach unseren Informationen steht dagegen Basti Pschernig unmittelbar vor der Verlängerung …

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